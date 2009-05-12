УЕФА снова может отложить определение городов Евро-2012?

Исполком УЕФА на своем заседании 13 мая может не назвать окончательно все города в Украине и Польше, где пройдут матчи финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Такое мнение сегодня на пресс-конференции в УНИАН на тему: “Подготовка Украины к Евро-2012: предварительные итоги, перспективы городов-претендентов” высказал эксперт “Комитета общественного контроля ЧЕ-12” Андрей КАПУСТИН.

”Сегодня прозвучала информация первого вице-президента Федерации футбола Украины Сергея СТОРОЖЕНКО о том, что УЕФА завтра может не назвать окончательно все города, где будут проходить финальные игры Чемпионата Европы по футболу 2012 года”, - сказал А.КАПУСТИН.

По его словам, одним из аргументов в пользу этого мнения может быть то, что на подобные чемпионаты города называются за два года до начала турнира, то есть, “речь может идти об июне 2010 года, а не о мае 2009-го”.

Эксперт считает, что “в этом есть какой-то резон, потому что остановить на скаку 12 городов, которые сегодня активно включены в процесс подготовки, было бы не совсем логично”. Он отметил, что украинские города только в 2009 году “расскачались и взяли какой-то темп”.

Кроме того, добавил А.КАПУСТИН, начатые проекты по подготовке к турниру в городах, которые не будут названы, могут превратится в долгострои, а активное обновление инфраструктуры в таких городах может вовсе остановиться. Поэтому он убежден, что еще один год будет лишь на пользу Украине.

Со своей стороны, Евгений ЧЕРВОНЕНКО отметил, что в случае определения городов-хозяев матчей Евро-2012 средства на подготовку будут расходоваться более эффективно. В частности, он считает, что удастся избежать “распыления” средств из государственного бюджета, которые будут сконцентрированы на определенных городах.

Вместе с тем, эксперты, отвечая на вопросы журналистов, отказались дать личные прогнозы относительно того, на каких городах УЕФА остановит свой выбор. В то же время они подчеркнули, что надеются на справедливый и экономически оправданный для Украины «финальный вердикт УЕФА».

Как сообщал УНИАН, Исполком УЕФА по результатам заседания 12-13 мая определит города в Украине и Польше, которые будут принимать Евро-2012. Сейчас за право принять матчи европейского футбольного первенства 2012 года соревнуются по шесть городов в каждой стране.

По данным Reuters, польские Варшава, Познань, Вроцлав и Гданьск будут названы вовремя, а что касается Украины, то ясно положение с Киевом и Донецком. У УЕФА существуют сомнения, что Львов и Днепропетровск смогут провести Евро-2012 на требуемом уровне. Из резервных городов Харьков имеет лучшие шансы, а выбор Одессы мало вероятен.

По данным неназванного источника, не исключено, что места двух украинских городов займут Хожув и Краков - "запасные" города от Польши.