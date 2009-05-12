День памяти Валерия Лобановского

Каждый год в середине мая украинцы вспоминают Валерия Лобановского. На Байковое кладбище в Киеве и к памятнику на стадион «Динамо» приходят родственники и друзья, коллеги и соратники, ученики и просто поклонники таланта Валерия Васильевича.

13 мая исполнится семь лет со дня смерти тренера-победителя. В 11:00 все, кто любил и уважал Валерия Лобановского, возложат цветы у его могилы на Байковом кладбище. В 12:00 возле памятника Лобановскому, у входа на стадион «Динамо», состоится митинг памяти великого тренера.

Пресс-служба ФК "Динамо Киев"