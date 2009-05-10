Определился чемпион Украины по футболу

Результаты 27-го тура

Сегодняшними матчами завершился 27-й тур Чемпионата Украины по футболу. Сегодняшними матчами завершился 27-й тур Чемпионата Украины по футболу. Шахтер - ФК Харьков 3:0 (Селезнев 28, Вилиан 33, Дуляй 76) Металлург З - Карпаты 0:0 Динамо - Таврия 3:2 (Гиоане 56, Несмачный 75, Алиев 90+2 - Идахор 3, Монахов 57) Напомним, что ранее были сыграны: ФК Львов - Заря 3:1 (Мандзюк 16, 84, Г.Баранец 59 пен. - Антонов 40) Ильичевец - Кривбасс 2:0 (Кашевский 60, Мельник 87) Днепр - Черноморец 4:1 (Денисов 8, Назаренко 12 пен., Белик 50, Воробей 88 - Диденко 73) Ворскла - Арсенал 1:0 (Главина 83 пен.) Металлист - Металлург Д 1:1 (Эдмар 24 - Танаса 46) Положение в турнирной таблице 1. Динамо 70 2. Шахтер 58 3. Металлист 53 4. Металлург 45 5. Ворскла 43 6. Днепр 42 7. Металлург З 41 8. Таврия 33 9. Черноморец 32 10. Кривбасс 32 11. Карпаты 30 12. Заря 28 13. Арсенал 25 14. ФК Львов 25 15. Ильичевец 20 16. ФК Харьков 15 Таким образом, Динамо недостижимо для соперников в оставшихся турах, и в 13-й раз станет чемпионом Украины.

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