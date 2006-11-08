Ахметов хочет разочаровать Суркиса

Президент футбольного клуба «Шахтер», народный депутат Украины Ринат АХМЕТОВ считает, что в украинском футболе существует системная проблема пребывания владельца ведущего клуба страны ФК "Динамо" (Киев) на посту президента Федерации футбола Украины.

Об этом он вчера вечером заявил в интервью телеканалу «Украина».

«В нашем футболе системные проблемы - мы можем наблюдать в одном лице владельца клуба и президента, а это означает конфликт интересов. Такого нет в мировой практике», - сказал Р.АХМЕТОВ.

«Я уважаю Григория СУРКИСА как владельца футбольного клуба «Динамо» и как президента ФФУ, но я не соглашусь с тем, что владелец клуба и президент ФФУ это одно лицо. Это означает конфликт интересов, это системная проблема», - подчеркнул Р.АХМЕТОВ.

Отвечая на вопрос о появившихся в СМИ сообщениях о якобы намерении сменить тренера "Шахтера" Мирча ЛУЧЕСКУ, президент ФУК «Шахтер» заявил: "У меня складывается такое впечатление, что руководство киевского "Динамо" мечтает о том, чтобы я отправил в отставку ЛУЧЕСКУ. Я их хочу разочаровать. ЛУЧЕСКУ будет в Донецке до конца контракта - значит еще три года".

Как сообщал УНИАН, 6 ноября ФК "Динамо" (Киев) со счетом 1:0 обыграло ФК "Шахтер" (Донецк). За весь матч португальский судья Паоло КОШТУ показал 7 желтых карточек, 3 красных и удалил с тренерской лавки в конце первого тайма главного тренера "Шахтера" Мирча ЛУЧЕСКУ.