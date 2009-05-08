Тимошенко радуется, что 20 мая вся страна будет сидеть у телевизоров

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поздравила украинский футбольный клуб “Шахтер” с выходом в финал Кубка УЕФА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы правительства.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что игра обеих украинских суперкоманд в полуфинале Кубка УЕФА была прекрасной. “Это прекрасно, когда два наших клуба играют в таком престижном турнире. Болеть легко, потому что знаешь, что все равно победит Украина, украинский футбол. Вы молодцы, ребята, вы просто супер!”, - сказала премьер-министр.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что лично она болела за обе команды. “Вчера больше посчастливилось «горнякам», но у «Динамо» (Киев) уже есть два еврокубка. Теперь я надеюсь и верю, что еще один европейский футбольный приз будет у «Шахтера». Они заслужили. Я верю в «Шахтер», я верю в победу”, - сказала она.

Премьер-министр выразила уверенность, что такая игра как футбол, объединяет страну и 20 мая “вся страна - от Ужгорода до Луганска - сядет у телевизоров, чтобы болеть за прекрасное зрелище, за великую Украину”.

Как сообщал УНИАН, вчера, 7 мая, донецкий “Шахтер” обыграл киевское “Динамо” со счетом 2:1 и по итогам двух встреч вышел в финал Кубка УЕФА.