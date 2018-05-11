«Шахтер» в Кубке УЕФА: миссия вполне выполнима

Стамбул - не заграница, "Вердер" - не "Манчестер Юнайтед". С такими лозунгами "Шахтер" стоит отправляться в решающий поход за Кубком УЕФА...

23 года прошло с тех пор, как украинский клуб выступал в финале европейского кубка. Помним о той фееричной победе киевского “Динамо” в розыгрыше Кубка Кубков-86 и сегодня желаем донецкому “Шахтеру” привезти из Стамбула Кубок УЕФА.

Без сомнения, донецкий клуб вчера, в полуфинале, был сильнее своих столичных соперников во всех отношениях, показал более содержательную игру и на протяжении всего матча был ближе к победе, чем динамовцы. Минимальное преимущество в забитых мячах не отображает всей глубины, которая отделяет “Динамо” (теперь лишь полуфиналиста) от “Шахтера” - финалиста Кубка УЕФА.

По большому счету, вчера победила не просто команда, не просто футболисты, которые были на поле, а вся система жизнедеятельности футбольного клуба, которая действует в Донецке на протяжении последних лет. Действует, начиная от формулировки цели - выигрыша Кубка УЕФА, потом через подбор главного тренера, определение приоритетов трансферной политики и до малопонятного, на первый взгляд, включения в штат клуба посвященного в тонкости судейских решений Любоша Михела...

В свою очередь столичный клуб, который еще с советских времен был первопроходцем к европейским футбольным вершинам, долгое время оставался в плену своего прежнего величия. Клятвы в верности принципам были трогательными, но малоэффективными.

С евроремонтом в “Динамо” опоздали, надеемся, что не навсегда.

“Шахтер” еще в первом матче в Киеве почувствовал близость победы. Разделив поровну голы и таймы, горняки, выражаясь на языке шахматистов, отложили партию в лучшей для себя позиции.

Но, главное, четко проявились преимущества в индивидуальном мастерстве игроков.

Простое сопоставление игроков одного амплуа в командах-соперницах оказывается в пользу “Шахтера”: Срна и Рац в обоих матчах были сильнее чем Каддури и Бетао, Чигринский - чем Саблич (и в отборе, и особенно по первому пасу в атаку), Алиев уступил Жадсону, Еременко - Хюбшману. Бангура провалил первый матч, а Милевский - второй, тогда как нападающие горняков сыграли эффективно в обоих встречах.

В условиях, когда ни тактические схемы, ни тренерские ходы, ни составы команд не были секретом для соперников, это преимущество в классе игроков, в конечном итоге, имело решающее влияние на конечный итог полуфинального поединка.

Может, оно и не было таким уже тотальным, но чувствовалось на протяжении обоих матчей и во всей красе проявилось в самой концовке, в решающей комбинации Виллиан - Илсиньо.

Первый отдал прекрасный пас по диагонали через полполя, вынудил ошибиться Каддури, второй чисто по-бразильски накрутил оборону киевлян и пробил точно в угол, зряче. Да и первый результативный удар в исполнении бразильских горняков вышел прекрасным, Жадсон искусно жахнул под перекладину с линии штрафной. Защитники киевлян просто наблюдали картину.

Старая, но не устарелая футбольная мудрость: покажи мне, какие у тебя полузащитники, и я скажу, какая у тебя команда - срабатывает у дончан на все 100 процентов. Бразильский квартет (квинтет) ведет игру, контролирует все ее нюансы, демонстрирует сыгранность, которой нет у динамовских хавбеков.

Вчера ко всему прибавился бенефис Срны. Неутомимый хорват просто затоптал левый фланг, где ему пытался противостоять Каддури. В этих микродуэлях капитанов победителем раз за разом выходил Срна, и обе голевые ситуации для обороны киевлян возникали именно здесь. Ни другие защитники, ни тренер “Динамо” никак не смогли обезопасить это ударное направление горняков, отсечь Срну от мяча.

В целом начало второго матча было продолжением окончания первого. Горняки быстро воплотили свое преимущество в забитый мяч и пытались особенно не рисковать, а динамовцы, создавалось такое впечатление, вообще оставили свой боевой настрой в раздевалке, не знали как добраться до ворот соперника.

В вязкой, плотной игре динамовцы теряются. Не идут удары у Алиева. Милевский никак не может оторваться от опекунов, вынужден принимать мяч, стоя спиной к воротам. Бангура почти не открывается, не предлагает себя.

Проснулись гости лишь после 37 мин., когда арбитр не засчитал гол Вукоевича. Это был один из решающих моментов в матче, и гостям здесь явно не хватило выдержки. Спорить с судьей в матчах такого уровня - себе дороже, это же не чемпионат страны, тем более, что и момент был очень неоднозначным (Алиев, если у него хватит моральных сил пересмотреть видеозапись, может в этом убедиться). За несколько минут у гостей уже 4 предупреждения, а могло быть и пятое, за симуляцию, когда Милевский на последней минуте не совсем убедительно упал в штрафной горняков.

Перерыв пошел на пользу “Динамо”, у Алиева наконец прорезался пас на Бангура, и тот, как будто нож сквозь масло, проскочил мимо Ищенко с Чигринским.

1:1 и вроде бы можно сказать, что все только начинается, что интрига закручивается по максимуму, если бы не становилось заметным, что “Динамо” снова, как и в Киеве, не может прибавить в решающем периоде игры, открыть в себе второе дыхание.

Не бесконечны силы и у горняков, но динамовцы на их фоне просто не выдерживают темпа и напряжения такого ответственного матча, как полуфинал Кубка УЕФА.

Соответственно исчезает сыгранность (если она была), Алиев с Еременко, а затем с Корреа “сжигают” все перспективные атаки. Нинкович, Милевский добираются до чужой штрафной площади на ватных ногах. Вопросик: что там с функциональной готовностью игроков, какая польза с того, что основная группа пропускала воскресный матч чемпионата Украины?

Ну и традиционно Семину опять не нашлось чем ответить на замены Луческу. Сколько уже было сказано о том, что команда, которая претендует на большие победы, должна иметь 15-16 футболистов приблизительно одного уровня, однако в “Динамо” такой критической массы игроков как не было, так и нет.

Очевидный выход на поле Виллиана с Гладким добавляет проблем киевским защитникам, и становится ясно, что дополнительного времени может и не быть.

“Динамо” в очередной раз теряет концентрацию в конце матча. Это же только вспомнить, как киевляне «прокалывались» в этом евросезоне, пропуская решающие мячи в концовке. С «Дрогедой», «Арсеналом», «Порту», и дважды с «Шахтером» - на тех же последних минутах матча! Нет, это не закрытый перелом, а открытый, а точнее - свидетельство посредственного уровня мастерства большинства игроков, их неумение сыграть на классе, на технике, когда «физика» закончилась.

“Шахтер” полностью по игре доводит дело до победного завершения - 2:1, самый футбольный счет. Прогнозы большинства аналитиков, как и букмекеров, были в пользу горняков и если в спорте есть какая-то формальная логика, то вчера она сработала в полной мере. Обе команды показали на поле все, что смогли, и у «Шахтера» козырей оказалось заметно больше.

Победил действительно сильнейший на сегодня украинский клуб, который имеет все основания не просто достойно выступить в финале на стамбульском пятизвездочном «Шюкру Сарачоглу», но и одолеть “Вердер”. Миссия вполне выполнима.

Стамбул - не заграница, «Вердер» - не «Манчестер Юнайтед». С такими лозунгами «Шахтер» и должен отправляться на решающий поединок за Кубок УЕФА.

А динамовцам самое время посочувствовать Семину с его третьим проигранным в карьере полуфиналом еврокубка, и сказать: мы сделали все, что смогли, пусть другие попробуют сделать больше.

И действительно, нужны другие игроки. Нынешний состав «Динамо», похоже, исчерпал свой потенциал. Его еще вполне хватает, чтобы быть на главных местах во внутренних соревнованиях, но не на международном уровне. Если «Динамо» не хочет превратиться в просто спарринг-партнера для «Шахтера», то должно сделать очень серьезные выводы. Но это вопрос скорее не к тренеру, а к владельцу клуба.

А пока еще нужно зализывать раны, и готовиться к новой поездке в Донецк. 13 мая - полуфинал Кубка Украины (если он еще будет представлять интерес для Ахметова, Луческу и Ко).

Олег Савицкий

Фото УНИАН