Реконструировать львовский аэропорт к 2012 году не успеют?

Исполком УЕФА обнародовал финальный отчет о готовности инфраструктуры городов-претендентов к Евро-2012. Серьезные опасения экспертов, в частности, вызвала ситуация во Львове.

В соответствии с классификацией УЕФА львовский аэропорт отнесен к 4 категории. Это означает, что во Львове необходимо проделать очень большой объем работ, но при этом они еще не начаты и их завершение к 2012 году маловероятно. Кроме того, проекту реконструкции львовского аэропорта присвоен самый высокий степень риска - красный.

«Предложена большая программа строительства. В то время, как государство обеспечило финансирование некоторых проектов, аэропорт так и не нашел частных инвесторов. Государство пообещало полное финансирование работ, если частное не будет найдено. Сроки ввода в эксплуатацию нового терминала в конце 2011 года являются очень жесткими. Важным вопросом, касающимся взлетно-посадочной полосы, является то, что она при своей сегодняшней длине должна получить новое покрытие для приема более тяжелых самолетов западного производства. Это должно быть реализовано в течение 2010 года. Значительное количество проектов во Львове требуют координации в короткий промежуток времени», - говорится в отчете УЕФА.

Документ также акцентирует внимание на том, что существующий терминал может покрыть лишь 16% того объема, который требуется для Евро-2012. Если будет построен новый терминал, то этот показатель вырастет до 76%. «Но мы не верим, что этот терминал будет построен к турниру, поэтому он не принимается в учет при анализе», - пишут функционеры УЕФА. Проблема еще и в том, что пока невозможно использование так называемых вспомогательных аэропортов в других городах. Для Львова их обозначено два: один не сертифицирован для приема определенных типов самолетов, а второй находится на территории Польши, а значит из-за необходимости проведения формальностей на украинско-польской границе, дорога от него до Львова на автобусе займет больше, чем разрешенные УЕФА 4 часа.

Вот какие выводы делает УЕФА: «Необходим существенный объем работ во Львовском аэропорту, чтобы подготовить его к Евро-2012. Даже при условии строительства нового терминала, необходимо будет сооружение временного терминала. Парковка самолетов будет проблемной. Вспомогательные аэропорты на данный момент непригодны… Жешув в Польше может функционировать как вспомогательный аэропорт, однако формальности на границе могут часто доводить время пути на большее количество часов, чем оптимальные 4 часа».