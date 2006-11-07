В ближайшую среду Шевченко порадует болельщиков

Главный тренер английского футбольного клуба "Челси" Жозе МОУРИНЬЮ сообщил о том, что форвард команды Андрей ШЕВЧЕНКО пропустил воскресный матч с "Тоттенхемом" (1:2) из-за травмы, но сможет выйти на поле уже в ближайшую среду. 8 ноября лондонцы в рамках 1/8 финала Кубка Английской лиги встретятся с "Астон Виллой", сообщает Лента.ру.

"Надеюсь, в среду он сможет сыграть. ШЕВЧЕНКО уже провел первую тренировку без ограничений, следовательно, если в ближайшие дни ничего не случится, он выйдет на поле в матче с "Астон Виллой", - цитирует слова Ж.МОУРИНЬЮ интернет-издание tribalfootball.com.

Отметим, что А.ШЕВЧЕНКО, что лечил повреждение мышцы ноги, пропустил не только матч с "Тоттенхемом", но и гостевую встречу Лиги чемпионов против "Барселоны" (2:2). Из-за травмы украинского форварда Ж.МОУРИНЬЮ в последних матчах перешел на игру у одного чистого форварда (Дидье ДРОГБА).