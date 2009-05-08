Ющенко поздравил Шахтер с выходом в финал Кубка УЕФА

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил игроков, тренерский штаб и болельщиков футбольного клуба «Шахтер» Донецк» с победой в полуфинальном матче и выходом в финал Кубка УЕФА в 2009 году.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

«Продемонстрировав высокое мастерство, силу духа и безудержное стремление к победе, в первый раз в истории европейского футбола в полуфинале встретились две украинские команды. Это выдающееся достижение, которое войдет в летопись славы отечественного спорта», - сказал Президент.

«Ваша победа - это гордость нации, международный престиж Украины, достойный пример для молодого поколения», - отметил глава государства.

В.ЮЩЕНКО пожелал команде «Шахтер» Донецк» победы в финале Кубка УЕФА.

Как сообщал УНИАН, вчера, 7 мая, донецкий “Шахтер” обыграл киевское “Динамо” со счетом 2:1 и по итогам двух встреч вышел в финал Кубка УЕФА.