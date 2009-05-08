Определился соперник Шахтера в финале Кубка УЕФА

Уступая в счете, "Вердер" одержал гостевую победу над "Гамбургом" со счетом 3:2 и прошел в финал Кубка УЕФА по правилу выездного гола. В решающем поединке 20 мая в Стамбуле бременцы сразятся с донецким "Шахтером", сообщает официальный сайт УЕФА.

За несколько часов до того, как "Вердер" в упорной борьбе сломил сопротивление "Гамбурга", в Донецке "Шахтер" со счетом 2:1 взял верх над киевским "Динамо" и тоже вышел в финал. Стоит отметить, что в решающем поединке немцы не смогут рассчитывать на Диего и Писарро, которые дисквалифицированы из-за перебора желтых карточек.

Кубок УЕФА. 1/2 Ответный матч

"Гамбург" - "Вердер" 2:3

Голы: Олич 13, 87 - Диего 29, Писарро 66, Бауманн 83

Первый матч: 1:0.