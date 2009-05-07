Хиддинк винит судью в вылете Челси из Лиги чемпионов

Гуус Хиддинк обвинил судью в вылете "Челси" из розыгрыша Лиги чемпионов. Как сообщает агентство AP, на послематчевой пресс-конференции Хиддинк заявил, что норвежский арбитр Том-Хеннинг Эвребе несколько раз не назначил стопроцентные пенальти в ворота "Барселоны".

"Речь не идет об одном спорном решении, речь о нескольких не принятых решениях", - заявил Хиддинк. "Конечно, игроки часто ошибаются, тренеры часто ошибаются, и арбитры могут ошибаться. Это обычное дело. Такова игра. Но когда судья не дает один, второй, третий, четвертый пенальти, худшего я и представить себе не могу", - цитирует слова тренера "Челси" AFP.

Хиддинк в то же время признал, что его команда не использовала все шансы для увеличения отрыва в счете после гола Эссьена на 9-й минуте встречи. Впрочем, голландец заметил, что у него осталось общее ощущение "украденной победы и несправедливости". "Я понимаю чувства моих игроков", - заявил Хиддинк, комментируя поведение форварда Дидье Дрогба, после матча несколько раз прокричавшего в камеру: "Позор!"

Спорное судейство признал и тренер "Барсы" Хосеп Гвардиола, заявив, что у "Челси" были основания жаловаться. В то же время каталонец отметил, что лондонский клуб отчасти сам виноват в том, что матч закончился вничью, обратив внимание на то, что англичане до конца пытались сохранить минимальное преимущество в счете.

Как пишет испанское издание Marca, Гвардиола также признал, что на результате матча сказался фактор везения, но подчеркнул, что "Барселона" заслужила выход в финал.

Напомним, матч, состоявшийся 6 мая на "Стэмфорд Бридж" закончился со счетом 1:1. Благодаря голу Андреса Иньесты, забитому на 93-й минуте игры, "Барселона" вышла в финал, где 27 мая встретится с "Манчестер Юнайтед".

Лента.ру