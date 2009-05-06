Сборная Украины сохранила свои позиции в рейтинге ФИФА

Сегодня ФИФА обнародовал очередное обновленное рейтинг-письмо национальных футбольных команд, в котором сборная Украины сохранила за собой 22-ю позицию.

Об этом УНИАН сообщили в информ-службе Федерации футбола Украины.

В майском рейтинге ФИФА лидирует, как и раньше, действующий чемпион Европы - сборная Испании. Второе место – за Германией, а третье осталось за голландцами. Дальше идут сборные Бразилии и Италии.

Относительно соперников украинской команды в отборе к Чемпионату мира-2010, то Англия и Хорватия занимают соответственно 7-ю и 8-ю ступеньки, Беларусь опустилась на две позиции (82), по одной позиции потеряли Казахстан (137) и Андорра (196).

Следующий рейтинг ФИФА будет обнародован 3 июня.