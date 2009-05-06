Двое внуков и невестка Фергюссона пострадали в автомобильной аварии

Двое внуков и невестка главного тренера "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюссона пострадали в автомобильной аварии.

Это произошло за несколько часов до полуфинального матча Лиги чемпионов, в котором "Манчестер" обыграл "Арсенал". По данным британской прессы, Фергюссон сначала не собирался присутствовать на игре, однако затем решил остаться после того, как выяснилось, что жизнь его родственников вне опасности.

10-летний внук Фергюссона Чарли, его 6-летняя внучка Грейс и их мать сейчас находятся в больнице, - сообщает Рейтер.

Эхо Москвы