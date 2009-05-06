Определился первый финалист Лиги чемпионов УЕФА

Благодаря уверенной победе над "Арсеналом" со счетом 3:1 "Манчестер Юнайтед" гарантировал себе участие в римском финале и теперь может стать первым клубом, который выиграет Лигу чемпионов два раза подряд, сообщает официальный сайт УЕФА

Надежды "Арсенала" отыграть минимальный дефицит в счете пошли прахом уже в первые 11 минут, когда отличились Пак Чжи Сун и Криштиану Роналду. Первый воспользовался тем, что защитник "канониров" Киран Гиббс поскользнулся, а второй застал врасплох вратаря Мануэля Альмунию сверхдальним ударом со штрафного. "Арсенал", уступая по сумме двух матчей со счетом 0:3, оказался полностью деморализован и ничего не смог противопоставить "красным дьяволам". А едва истек час игрового времени, Роналду в третий раз огорчил лондонских болельщиков. Омрачить триумф команды сэра Алекса Фергюсона может только удаление Даррена Флетчера, который теперь пропустит финал. Шотландец сфолил в своей штафной на Цеске Фабрегасе, и Робин ван Перси с пенальти смог отквитать один мяч.

Кто бы ни стал вторым финалистом, дружина Фергюсона, пожалуй, будет фаворитом на стадионе "Олимпико" - не стоит забывать, что в Лиге чемпионов "МЮ" не проигрывает уже два года.