Луческу не хочет, чтобы над ним издевались Суркисы

Федерацию футбола Украины и ФК «Динамо» (Киев) не должны возглавлять люди с одной фамилией (Григорий и Игорь Сурикисы). Об этом вчера на послематчевой пресс-конференции в Киеве заявил главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу.

«Я не хочу, чтобы надо мной издевались. В каждой игре я делаю свою карьеру. Я проиграю одну-две игры, и меня уволят, и не из-за плохой игры моей команды, а из-за тех ситуаций, что возникали сегодня на поле. Еще раз повторю: не годится, чтобы Федерацию и "Динамо" Киев возглавляли люди с одной фамилией, иначе подобное будет происходить и во второй, и в третий, и в пятый раз. Это конфликт интересов», - сказал он.

По мнению мистера Луческу, братья Суркисы имели возможность повлиять на выбор судейской бригады, которая обслуживала матч «Шахтер» - «Динамо».

«Судей приглашает федерация, а Федерация футбола Украины это, естественно, "Динамо" (Киев). Да! Этими двумя организациями руководят люди с одной фамилией. Иностранный судья приезжает в Киев, и тут с ним очень хорошо обращаются… Они приезжают, судят так, как они судят, и уезжают. Расплачиваются за то приглашение, которое им сделали. Это происходит не только в этом чемпионате Украины», - пояснил румынский коуч свою позицию.

Луческу считает, что вопрос о семейственности в высших эшелонах футбольной власти может стать предметом обсуждения в стенах Верховной Рады. «Считаю, что этот вопрос должен дойти даже до парламента», - сказал он.

Обком со ссылкой на Остров