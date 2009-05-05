В Польше подписан контракт на строительство стадиона на 55 тыс. мест

Национальный центр спорта Польши и польско-немецко-австрийский консорциум подписали контракт на выполнение основных работ по строительству Национального стадиона Польши, на котором состоится первый матч финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как сообщает компания PL2012, которая координирует подготовку Польши к чемпионату, контракт подписан с польско-немецко-австрийским консорциум компаний Hydrobudowa Polska SA (Польша), PBG z Alpine Bau Deutschland AG (Германия), Alpine Bau GMBH (Австрия) и Alpine Construction Polska Sp. z o.o.

Этот консорциум выиграл тендер по строительству Национального стадиона Польши 15 апреля. Ни одна из 6 компаний, которые прошли во второй этап тендера, не обжаловала его результаты.

Стадион на 55 тысяч зрителей, стоимость строительства которого будет составлять около 380 млн. долларов (по нынешнему курсу 3,3 злотых за доллар), должен быть построен до мая 2011 года.

Справка УНИАН. В начале марта в Варшаве с полуторамесячным опережением графика был звершено первый этап строительства стадиона, во время которого выполнены подготовительные работы к непосредственному сооружению стадиона.

Тендер на выполнение основных работ по строительству стадиона был объявлен в ноябре 2008 года.

Проект Национального стадиона Польши разработала компания JSK Architekci, которая уже разрабатывала подобные проекты в Германии, Китае, Южной Африке и Польше.

Стадион будет включать коммерческие площади под рестораны, выставочные и конференц-залы, клубы, магазины, фитнесс-клубы, музей спорта и тому подобное, а также двухуровневый подземный паркинг на 1800 автомобилей.

На стадионе будут отдельные места для 860 журналистов, 2000 «премиум мест» для специальных гостей, около 900 VIP-мест, а также для болельщиков, которые передвигаются на инвалидных колясках.