На стадионе «Донбасс Арена» установили систему спринклеров

В Донецке на новом стадионе «Донбасс Арена» установили и опробовали автоматизированную систему полива футбольного поля.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе стадиона, монтаж системы спринклеров – это последний штрих перед непосредственным настилом на арене рулонного газона.

В общем орошать зеленую флору «Донбасс Арены» будут 26 автоматических разбрызгивателей: шесть – в центральной части поля, четыре – по углам, по два больших и маленьких – за воротами и по четыре – за боковыми линиями. Работают они только по очереди. Хотя сочетать спринклеры можно будет в различном режиме и продолжительности работы - для этого существует специальная компьютерная программа.

Мешать футболистам, бегающим по полю, спринклеры не будут. Каждый из них спрятан в собственное «гнездо» в газоне, поэтому не виден и безопасен. Во время работы разбрызгиватель выдвигается из посадочного места, поднимается над уровнем поля примерно на 20 см, выдает порцию воды и снова прячется в землю.

Кроме того, на случай необходимости проведения локальных поливов, по периметру поля есть дополнительные точки для подключения шлангов.

Количество воды, которую необходимо вылить на газон за один полив, будет зависеть от времени года и погодных условий.