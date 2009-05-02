Результаты 35-го тура английской Премьер-лиги

21:48, 02 мая 2009
Спорт
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Лидеры спокойно собирают свои очки

Завершились сегодняшние матчи 35-го тура английской Премьер-лиги

Миддлсбро - МЮ 0:2 (Гиггз 25, Парк 50)

Портсмут - Арсенал 0:3 (Бендтнер 13, 41 пен., Вела 56)

Манчестер Сити - Блэкберн 3:1 (Кайседо 27, Робиньо 34, Элано 45 пен. - Эндрюс 66)

Сток Сити - Вест Хэм 0:1 (Тристан 33)

Тоттенхэм - Вест Бромвич 1:0 (Дженас 43)

Уиган - Болтон 0:0

Челси - Фулхэм 3:1 (Анелька 1, Малуда 10, Дрогба 52 - Невланд 4)

Завтра тур завершится матчами Ливерпуль - Ньюкасл и Сандерленд - Эвертон

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