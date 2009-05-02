Результаты 35-го тура английской Премьер-лиги
21:48, 02 мая 2009Спорт
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Лидеры спокойно собирают свои очки
Завершились сегодняшние матчи 35-го тура английской Премьер-лиги
Миддлсбро - МЮ 0:2 (Гиггз 25, Парк 50)
Портсмут - Арсенал 0:3 (Бендтнер 13, 41 пен., Вела 56)
Манчестер Сити - Блэкберн 3:1 (Кайседо 27, Робиньо 34, Элано 45 пен. - Эндрюс 66)
Сток Сити - Вест Хэм 0:1 (Тристан 33)
Тоттенхэм - Вест Бромвич 1:0 (Дженас 43)
Уиган - Болтон 0:0
Челси - Фулхэм 3:1 (Анелька 1, Малуда 10, Дрогба 52 - Невланд 4)
Завтра тур завершится матчами Ливерпуль - Ньюкасл и Сандерленд - Эвертон
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