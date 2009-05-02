Результаты 35-го тура английской Премьер-лиги

Лидеры спокойно собирают свои очки

Завершились сегодняшние матчи 35-го тура английской Премьер-лиги Миддлсбро - МЮ 0:2 (Гиггз 25, Парк 50) Портсмут - Арсенал 0:3 (Бендтнер 13, 41 пен., Вела 56) Манчестер Сити - Блэкберн 3:1 (Кайседо 27, Робиньо 34, Элано 45 пен. - Эндрюс 66) Сток Сити - Вест Хэм 0:1 (Тристан 33) Тоттенхэм - Вест Бромвич 1:0 (Дженас 43) Уиган - Болтон 0:0 Челси - Фулхэм 3:1 (Анелька 1, Малуда 10, Дрогба 52 - Невланд 4) Завтра тур завершится матчами Ливерпуль - Ньюкасл и Сандерленд - Эвертон

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