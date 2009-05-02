Результаты 26 тура Чемпионата Украины по футболу

Два матча богаты голами

Чемпионат Украины по футболу 26 тур Металлург Д - Днепр 1 : 1 (Фернандеш 82 пен. - Калиниченко 37) Карпаты - Таврия 0 : 1 (Галюза 74) Черноморец - Ильичевец 3 : 2 (Ващук 24, Левига 42, Диденко 72 – Мельник 4, Кривошеенко 63) ФК Харьков - ФК Львов 2 : 3 (Платон 13, Гринченко 82 – Мандзюк 63, Худзик 72, Лищук 84) Вчера был сыгран один матч - Арсенал - Металлист . Счет - 0:2 (Обрадович 19, Зезе 23). Тур завершится тремя матчами завтра Заря - Динамо, Кривбасс - Шахтер и Металлург З - Ворскла.

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