Лидер мирового рейтинга в шашках-100 Виктория Мотричко: Мечта любого спортсмена - быть чемпионом мира. Я бы с удовольствием поменяла и первую строчку рейтинга на возможность участия в проходящем сейчас в Таллине чемпионате мира

Виктория Мотричко известна своими громкими успехами на малой 64 -клеточной доске. В 2008 году она стала победительницей Первых Интеллектуальных олимпийских игр по шашкам-64, которые проходили в Пекине сразу после завершения летней Олимпиады и Паралимпиады.

Последние 4 года спортсменка сфокусирована на покорении наивысших ступеней пьедестала в стоклеточные шашки (или, как их еще называют - международные шашки). По результатам текущего сезона Виктории удался рывок с десятой позиции на первую строчку рейтинг-листа. Стоит отметить и успех в зачете Кубка Мира: в финальном зачете она расположилась на 3-й позиции (9-я в начале года).

В интервью УНИАН Виктория Мотричко рассказала о том, как достигла вершины мирового рейтинга, отметила особую роль в своем успехе тренера и семьи, пояснила, почему не уделяет достаточного внимания шашкам-64 и почему не вышло отобраться на чемпионат мира, который пропускает еще ряд сильных шашистов.

Виктория, поздравляем с достижением первой ступени мирового женского рейтинг-листа. Что для вас значит этот успех?

Спасибо. Это результат не только моей долгой и плодотворной работы – также и тренера, семьи, болельщиков и Федерации шашек Украины. Это значит, что время потрачено не зря. Это приятный успех для меня, но не стоит его завышать. Безусловно, хочется удержаться на первой ступени и далее. Но главные цели еще впереди, и я приложу все свои усилия к их достижению.

Расскажите, пожалуйста, подробнее, что такое рейтинг-лист в шашках и какие преимущества он дает для лучших?

Индивидуальные рейтинги игроков обсчитываются каждые 3 месяца по результатам партий игроков между собой в этот отчетный период. То есть, рейтинг позволяет рассчитывать текущую силу игроков и следить за прогрессом спортсменов в мастерстве. На начало года я была десятой, и, благодаря успешным выступлениям в течение года, с 1 октября поднялась на высшую ступень мирового рейтинга.

Интеллектуальные игры Пекин-2008, пожалуй, эпохальное событие для интеллектуальных видов спорта, которые стремятся попасть в олимпийскую семью. 143 страны приняли участие в Первых Интеллектуальных олимпийских играх. Вы принесли Украине мировую шашечную корону и первое золото Интеллолимпиады. Помните тот драматический финал?

Для шашек войти в олимпийские виды Игр было бы грандиозным событием. В Китае я тогда была впервые и у меня осталась масса позитивных эмоций от этой страны. В турнире принимали участие сильнейшие игроки из разных стран. И, вот, близится финал... Для того, чтобы победить и завоевать золото Интеллолимпиады, я должна была только выиграть в последнем туре, ничья меня не устраивала. Также в финал пробивается многоопытная Елена Миськова (ныне - Сковитина) – представительница Молдовы. Мы были с ней в очень дружеских отношениях. Но на кону была борьба за высший титул. Как говорят: «Дружба-дружбой, а служба- службой». Я настроилась на серьезную борьбу до конца партии. Мы играли с ней две партии - белыми и черными. Первая закончилась вничью. Началась вторая партия, напряжение все больше и больше накалялось… и тут я вижу, что она делает слабый ход и ошибается. Я провожу «удар на победу» (это такая комбинация с жертвой фигуры и боем большего количества шашек у соперника), понимаю, что я сейчас выиграю, внутри все переворачивается от предстоящих минут, непередаваемое волнение в предвкушении той победы. Сделали еще пару ходов. Елена сдается. Я выдохнула. Все закончилось... Я победила. В общем, словами не описать, что я тогда чувствовала.

Хочу также особо отметить, что рядом был мой тренер-наставник-верный друг Подставкин Георгий Викторович, который направлял меня в нужное русло на протяжении всего периода Интеллектуальных игр. Кстати, направляет до сих пор.

Что необходимо сделать для включения шашек, шахмат и других интеллектуальных игр в программу Олимпийских игр? И вообще, какое это имеет значение для развития игр?

Международная федерация шашек (ФМЖД) в последние годы предпринимает усилия с намерением войти в олимпийское движение. Но до этого момента следует выполнить ряд требований Международного Олимпийского Комитета. Надеюсь, что это произойдет с интеллектуальными видами спорта в обозримом будущем. Считаться олимпийским видом весьма престижно. Эти виды привлекают больше новых спортсменов, новых болельщиков, новых спонсоров в конце концов. Эти факторы, в свою очередь, будут способствовать развитию вида спорта.

В нынешнем году вы, помимо прочего, порадовали своих болельщиков итоговым 3-м местом по результатам этапов Кубка Мира. Расскажите о деталях системы проведения Кубка Мира?

Мечта любого спортсмена - быть чемпионом мира. Я бы с удовольствием поменяла и первую строчку рейтинга, и 3 место по результатам этапов Кубка Мира на возможность участия в проходящем сейчас в Таллине чемпионате мира. Для большинства видов спорта - это нонсенс. Спонсоры тут же отвернутся от таких федераций, которые не стремятся собрать всех сильнейших. Но, видимо, не для шашек.

К сожалению ЧЕ в 2016 году я провалила… Были лазейки в правилах, которые позволяли мне претендовать на резервные места в ЧМ, но ФМЖД предпочла других спортсменок, которые даже не участвовали в отборочных соревнованиях. Украинская Федерация шашек и много уважаемых мировых шашистов ходатайствовали о моем включении в ЧМ, наряду с так же пропускающей этот турнир Матреной Наговицыной из России, но этого не произошло. В любом случае, эта ситуация всколыхнула шашечный мир, и изменения в правилах вскоре произойдут. Надеюсь, что они будут способствовать основной цели Чемпионата мира - собрать всех сильнейших.

Относятся ли шашки к видам спорта, которые могут похвастаться государственной поддержкой? Спонсорством?

Знаете, все познается в сравнении. Министерство молодежи и спорта Украины оказывает финансовую поддержку. Я являюсь членом штатной сборной команды Украины по шашкам и получаю финансирование от Министерства для участия в турнирах. Одесский спорткомитет также оказывает материальную поддержку в виде стипендии. Но даже такой поддержки не всегда хватает, чтобы принимать участие во всех важных турнирах, представляя Украину.

Что касается спонсорства со стороны частных компаний, то, на данный момент, я не слышала, что кто-то из членов штатной сборной сотрудничает с какой-то компанией. Хотя у нас немало талантливых игроков. Это очень больное для шашек место.

Расскажите о своем наставнике, заслуженном тренере Украины Георгии Подставкине. Насколько большую роль он играет в подготовке к соревнованиям?

Мне повезло, что на моем жизненном пути встретился такой человек, как Георгий Викторович, он прекрасный педагог, психолог и просто хороший человек. У него много достоинств. Он тренировал меня с детства. Сейчас, если я на сборах, соревнованиях, в отпуске, мы всегда на связи, он всегда может дать хорошие и жизненные советы.

Помимо этого, у вас по-настоящему «шашечная» семья…

Да, у нас шашечная семья. У меня прекрасный, заботливый и внимательный муж. Он также шашист, представляет Беларусь, и познакомились мы, конечно же, на соревнованиях. Это было романтическое знакомство: Владислав прислал мне приглашение принять участие в конной прогулке по Польше во время международного турнира. Я согласилась и... он сделал мне предложение. Наша международная свадьба состоялась в Одессе, на ней присутствовали многие спортсмены и тренеры из Украины, спортсмены Беларуси, а также одноклассники и друзья Влада из Минской физико-математической гимназии, которую он закончил. Он поддерживает меня во всем, мне с ним повезло. 2,5 года назад у нас родилась чудесная дочь Николь. И она уже проявляет интерес к шашкам.

Какой успех считаете самым значимым в своей карьере?

Самой значимой победой в шашках-64 является победа на Интеллектуальных играх в Пекине в 2008 году. В шашках-64 (бразильская версия) могу похвастаться званием чемпионки мира в 2007 году на турнире, который проходил в польской Нидзице. В шашках-100 (международные шашки), на мой взгляд, пока самым значимым является первое место на World Mind Sport Games в 2014 году, где мне покорился 100% результат.

Какие старты планируете в ближайшее время?

В ближайшее время, в этом году, я собираюсь принять участие в двух турнирах в Китае: в ноябре в городе Лишуи, а затем в декабре во Всемирных играх Международной спортивной ассоциации IMSA под названием Elite Mind Games в городе Хуайань. Кстати, Китай после Интеллолимпиады сейчас активно развивает шашки во всех своих провинциях и вкладывает в это огромные средства, так как шашки помогают в развитии интеллекта молодежи. И это, к слову, показательный пример! Ну, и заключительным в этом году соревнованием для меня станет Чемпионат Украины по международным шашкам.

Уже окончательно перешли на шашки-100 или еще уделяете внимание шашкам-64?

В шашки-64 я не выступала на официальном уровне уже порядка 4 лет. У меня возникло желание попробовать себя снова в этом виде шашек на стартующем в середине октября Чемпионате Мира. Но по-видимому придется отказаться: весьма нелегкие условия участия в соревнованиях и не могу назвать свой уровень подготовки в данный момент удовлетворительным в этом виде шашек.

Сейчас я все время уделяю внимание шашкам-100, и планомерно двигаюсь к своей главной цели. К тому же, этот год выдался для меня очень напряженным. Видимо, я могу занести себе его в актив: итоговое третье место в зачете этапов Кубка Мира и покорение вершины мирового рейтинга.

Кирилл Стадниченко