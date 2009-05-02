Эль-Каддури не прочь уйти из Динамо
12:46, 02 мая 2009Спорт
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Футболиста ждут во Франции?
Защитник киевского "Динамо" Бадр Эль-Каддури признался, что готов попробовать свои силы в другом чемпионате.
"Если ко мне поступит официальное предложение, и оно всех устроит, то будем решать вопрос с руководителями "Динамо". Они вполне готовы на переговоры. Я же открыт для предложений. Было бы здорово поиграть в другом чемпионате", - цитирует Эль-Каддури Mercato365.
Добавим, что по сообщениям французской прессы, в услугах Эль-Каддури заинтересованы "ПСЖ" и "Марсель".
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