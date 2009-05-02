На прославленном газоне “Олимпийского” состоится последний матч

5 мая на поле НСК "Олимпийский" состоится футбольный матч между сборной спортивных журналистов и командой участников реконструкции стадиона (Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта и строителей).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минспорта, начало встречи в 12.00, продолжительность матча - 2 тайма по 30 мин. Перерыв 10 мин.

Участники футбольного поединка в последний раз сыграют на прославленном спортивном газоне стадиона Национального спорткомплекса накануне его демонтажа, сообщили в пресс-службе.

После матча состоится пресс-конференция "О ходе выполнения работ по реконструкции НСК "Олимпийский" с участием министра по делам семьи, молодежи и спорта Юрия ПАВЛЕНКО.

Справка УНИАН. Реконструкция НСК “Олимпийский“ проводится в рамках подготовки Украины к Евро-2012. Готовность арены к принятию матчей чемпионата определена УЕФА как обязательное условие для проведения турнира в нашем государстве. Строительно-монтажные работы на спорткомплексе начались 1 декабря 2008 года и осуществляются холдинговой компанией «Киевгорстрой». Их завершение запланировано на декабря 2010 года, а введение стадиона в эксплуатацию - на июнь 2011 года.

Общая вместимость обновленного стадиона будет составлять 69 тыс. 423 зрителя.

Стоимость реконструкции спорткомплекса составляет 2 млрд. 114 млн. 726,9 тыс. грн. Финансирование работ проводится из государственного бюджета Украины.