Кубок УЕФА: украинское "классико" в действии

Комфортная ничья - 1:1 в первом матче полуфинала Кубка УЕФА против «Динамо» делает «Шахтер» фаворитом в ответном матче через неделю. Интересно, занимался ли кто-то из наших социологов исследованиями на тему, как влияют на политическую жизнь победы донецкого “Шахтера”? Насколько коррелируют между собой достижения футболистов и рейтинги политических лидеров? Ведь в общественном сознании футбольный “Шахтер” является не только визитной карточкой Донецкого края, но и собственностью, любимым детищем одного из лидеров определенной политической силы, тогда как “Динамо” Киева в том же массовом сознании остается просто столичным клубом с большой биографией.

Впрочем, и без научных исследований понятно, что победы “Шахтера” добавляют перца в традиционное противостояние столицы и провинции...

Следовательно, новости делаются не только в столице, и когда пять лет назад Ренат Ахметов, представляя нового тренера “оранжево-черных” Мирчу Луческу, говорил о задании – привезти в Донецк Кубок УЕФА, это воспринималось как определенный вызов в нашей футбольной жизни. До того планы покорения европейских вершин составляли лишь в “Динамо”.

С недавних пор это делают в “Шахтере” – обоснованно и конкретно, и, собственно, два года назад команда уже была почти готова максимально приблизиться к цели. По крайней мере, тогдашний состав с Тимощуком, Матузалемом, Элано, Марика выглядел очень убедительно. Не хватило каких-то деталей, возможно – внутренней уверенности в собственных силах, возможности стать вровень с европейскими грандами.

Теперь, как кажется после вчерашнего матча полуфинала Кубка УЕФА в Киеве, футбольный механизм представителей Донецка не только настроен по всем техническими параметрами. У команды очевидно появился характер, что позволяет ей играть иногда в полсилы во внутренних соревнованиях, проигрывать более низким по классу, но в еврокубках, но против “Динамо” – ни за что.

Киевляне не побеждали представителей Донецка с ноября 2007 года, Семин не может выиграть у Луческу в трех последних официальных матчах, “Шахтер” в европейском клубном рейтинге ощутимо опережает “Динамо” (20 и 43 места соответственно) – такая статистика означает для “Динамо” лишь одно: отступать некуда.

Столичный клуб не отступил, но и не выиграл. Комфортная ничья - 1:1 делает “Шахтер” фаворитом в следующем матче-ответе через неделю.

Милевский vs “Шахтер”

Составы обеих команд вчера не могли ничем удивить – ни зрителей, ни соперников. Все на местах, все хорошо знают друг друга, даже по матчам в сборных своих стран.

Правда, у киевлян не вышел на поле Еременко, и это, как оказалось впоследствии, снизило общекомандную активность хозяев. Отсутствие же Портного было просто фатальным, ведь “Динамо” вчера играло в полтора форварда.

Самый дорогой, по оценкам экспертов, игрок “Динамо” - Бангура, наверное, видит себя в другом клубе и, кажется, больше общается со своим агентом, чем с коллегами на поле. Такое впечатление создается после его матчей на протяжении этого сезона, полосатого, как зебра в африканской саванне. Гвинейский легионер откровенно выпадает из командной игры, он иногда способен выдать концертные номера, как в домашнем матче против ПСЖ, но в целом Исмаэль, к сожалению, так и не стал динамовцем.

Можно сказать, что Семин вчера ошибся дважды: первый раз, когда поставил Бангура в старте, второй – когда заменил его во втором тайме на Гиоане. Тренер не «выжал» из игрока, всего, что тот мог.

В футболе как в каждой командной игре есть приемы стимулирования игрока к активности. Один из них – не давать ему мяча, вынуждать к собственным действиям, к поиску себя в игре, или же наоборот – нагружать так, чтобы всем стало видно who is who.

Вчера Бангура, кажется, следовало держать на поле до последнего, он бы хоть как-то напрягал защиту «Шахтера», а так - вышел сухим из воды, с поля.

За него, да и за всех в «Динамо» вчера отработал Милевский.

Лучший футболист Украины, он подошел к полуфиналу против «Шахтера», что называется, заряженный на 101 процент. Недаром заявлял в одном из интервью еще зимой, что ему будет интереснее играть в Кубке УЕФА именно с «Шахтером», это, мол, для нас наиболее принципиальный соперник. Слова не мальчика, но мужа, причем подтвержденные делом.

Милевский и на одной ноге был лучшим в «Динамо» - вполне справедливая послематчевая оценка от Семина.

Артема можно назвать организатором и вдохновителем первого гола в матче. Именно он вынудил дважды ошибиться Чигринского – тот сначала завалил нападающего киевлян, а затем после розыгрыша штрафного неудачно подставил ногу под мяч, который адресовался Милевскому.

Столичный клуб повел в счете, и, главное, динамовцам удалось нарушить игровые связи горняков в середине поля и на подступах к своей штрафной площадке. Крайние защитники «Шахтера» - Рац и Срна тоже никак не могли разогнаться. Хорват очевидно долго отходил после безжалостной стычки с Вукоевичем на первой же минуте матча.

Гости долго не могли вывернуться из-под динамовского пресса. Бразильская опора горняков - Фернандиньо, Жадсон, Илсиньо, Адриано - выдавали на гора порожняк и только на 32-й минуте напомнили о себе настоящих. Провал по центру обороны киевлян и Илсиньо с Адриано мигом выскакивают против одного Богуша. Тот сыграл неожиданно, в подкате, ногами, и возможно лишь это спасло хозяев от неприятностей.

В сущности первый тайм можно было записать в актив хозяев, и когда Корреа перед самим свистком на перерыв еще и попал в штангу, казалось, что «Динамо» поставило в игре больше вопросов, чем «Шахтер» проготовил ответов.

Семин vs Луческу Когда игроки обеих команд хорошо знают индивидуальные возможности, манеру игры друг друга и могут предвидеть тактические действия каждого из соперников, слово остается за тренерами.

Неужели Луческу, заметив перед перерывом разминку Гиоане, понял, что Семин снимет с игры одного из нападающих – Бангура? Выходит, угадал и сделал сильный ход в ответ: Гладкий вместо Адриано, а затем и Виллиана – палочку-выручалочку – ввел в игру.

Замены у Семина ослабили игру «Динамо», Луческу, напротив, смог переломить ход событий.

Милевский еще таскал по всему полю Чигринского, вынуждал его откровенно фолить, хватать за футболку. Артем еще мог забить красавец-гол, когда на 53-й минуте ударил головой в падении, еще напомнил о себе фирменными ударами Алиев, но чувствуется, что гости все больше овладевают ситуацией.

Они уже свободно держат мяч, демонстрируют многоходовки, и Виллиан раз за разом переигрывает Каддури.

68-я минута ставит все на места. На гол Фернандиньо у киевлян ответить уже не хватает сил.

Но главное, что не оказалось дополнительных аргументов у Семина. Выход Черната вместо Корреа был просто пустым ходом. Динамовцы с каждой минутой снижали обороты, тогда как горняки уже позволяли себе просто убивать время.

Следовательно, тривиальная фраза о том, что все решится в матче-ответе через неделю в Донецке, остается актуальной, хотя, понятно, «Шахтер» имеет вполне определенное преимущество и не только в виде «гостевого» гола.

По организации игры, по отбору игроков «оранжево-черные» были вчера сильнее. Задача-минимум выполнена, причем достаточно уверенно. Столичному клубу нужно будет прыгнуть выше головы, чтобы переиграть «Шахтер» в гостях.

P.S. Из 27 игроков, которые вчера вышли в составе наших самых сильных клубов, лишь семеро имели украинское гражданство. Привет Алексею Михайличенко, которому через месяц выводить сборную Украины на принципиальный матч против Хорватии. Олег Савицкий

