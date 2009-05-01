Результаты полуфинала Кубка УЕФА

Завершились первые полуфинальные матчи Кубка УЕФА

Динамо – Шахтер 1:1 (Милевский 22 – Фернандиньо 68)

Вердер – Гамбург 0:1 (Троховский 28)

Ответные игры пройдут 7 мая в Донецке и Гамбурге.

После матча в Киеве Юрий Семин сказал, что игра была "нервозная", игроки не справились с напряжением и потому не показали своей лучше игры, "хотя мы и имели моменты, чтобы забить второй гол. После перерыва мы неожиданно сели на свою половину поля и отдали инициативу сопернику. Шахтер этим воспользовался сполна, реализовав свой, по сути, единственный момент" – цитирует football.ua.

Похожий комментарий дал и Мирча Луческу, назвав, впрочем, в отличие от Семина результат справедливым. “Мы не показали даже 20% игры, которую планировали. Все-таки мы вышли в 1/2 Кубка УЕФА, заслужили этот выход, и я не понимаю, откуда у игроков взялась такая боязнь», - сказал он о первом тайме. - Видимо на парней давила ответственность за результат… После перерыва все поменялось. Мы перехватили контроль над игрой, и прессинг, который удавался киевлянам в первом тайме во втором сошел на нет».