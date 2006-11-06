”Челси”, ”Реал” и ”Милан” сенсационно потерпели поражения

В воскресенье в ведущих европейских футбольных чемпионатах состоялись очередные матчи, многие из которых принесли любопытные результаты. Во встречах с не самыми сильными соперниками поражения потерпели такие команды как "Челси", "Арсенал", "Реал", "Милан" и "Лион". При этом клуб Романа Абрамовича отстал от "Манчестер Юнайтед" на три очка.

В 11-м туре чемпионата Англии "Челси" уступил в лондонском дерби "Тоттенхэму" (1:2), причем последняя неудача чемпионов страны в матче с этим клубом датировалась августом 1987 года. "Челси" открыл счет на 14-й минуте, когда Клоду Макелеле удался точный удар с линии штрафной (второй гол француза за три с половиной года пребывания в команде).

Хозяева (матч проходил на стадионе "Тоттенхэма" "Уайт Харт Лэйн") отыгрались уже через десять минут: Майкл Доусон ударом головой замкнул навес Джермейна Дженаса. Победный гол был забит в начале второго тайма, когда после паса Дженаса мяч попал к Аарону Леннону - 2:1. Отметим, что ворота "Челси" вновь защищал третий вратарь клуба Илариу.

Таким образом, "Челси" отстал от "Манчестер Юнайтед" на три очка - в среду "МЮ" разгромил "Портсмут" (3:0). Отметим поражение "Арсенала", уступившего еще одному клубу из Лондона "Вест Хэму". Третье место в чемпионате Англии занимает "Болтон".

В первенстве Испании мадридский "Реал" потерпел первое домашнее поражение в сезоне и упустил шанс догнать "Барселону". Футболисты столичного клуба не справились с "Сельтой" - 1:2. На первое место в турнирной таблице вышла "Севилья" (21 очко). "Барселона", потерявшая очки в субботней игре с "Депортиво", занимает вторую строчку (20 очков). В активе "Реала" (четвертое место) 17 очков.

В чемпионате Италии продолжают лидировать две команды - "Интер" и "Палермо". В 10-м туре оба клуба одержали домашние победы со счетом 2:0 (над "Асколи" и "Сампдорией" соответственно). Обращает на себя внимание неудача "Милана", уступившего "Аталанте" (0:2).

Во Франции первое поражение потерпел чемпион пяти последних лет "Лион". Автором сенсации стал "Ренн", которому хватило одного мяча, забитого в дебюте встречи (1:0). Несмотря на поражение, "Лион" опережает ближайшего преследователя ("Нанси") на девять очков.

Лента.ру