Ахметов уверен в победе Шахтера

Президент донецкого «Шахтера» Ринат Ахметов уверен в победе своей команды в полуфинале Кубка УЕФА. Об этом он сказал, общаясь с журналистами во время открытой тренировки «горняков» накануне матча с киевским «Динамо»

“Пусть сильнейшая команда сыграет в финале и привезет в Украину Кубок УЕФА. Я убежден, что оба тренера как следует настроят своих подопечных и все мы с вами станем свидетелями футбола очень хорошего качества. Разумеется, я верю в успех Шахтера, мало того, уверен в победе”, - цитирует Ахметова пресс-служба ФК «Шахтер».

«Вы знаете, Чемпионат Украины мы выигрывали, обладателями национального Кубка становились, а вот европейский трофей давно служит для нас путеводной звездой. Наша команда как никогда близка к своей цели, мы в полуфинале — и подобные шансы упускать нельзя» - отметил президент клуба.

Журналисты все же поинтересовались: в случае если в финал пройдет киевское «Динамо», за кого будете болеть?

«Скажу откровенно, на сегодняшний день я хочу, чтобы в финале играл «Шахтер». О других командах не думаю», - сказал Ахметов.