Динамо - Шахтер: на кого ставят букмекеры

Киевское "Динамо" является фаворитом первого полуфинального матча Кубка УЕФА с донецким "Шахтером" по версии авторитетной букмекерской конторы "William Hill".

На победу киевлян ставки принимаются как 2,00 к 1 (чем меньше коэффициент, тем больше вероятность события), на ничью - 3,10 к 1, а победа "Шахтера" оценивается коэффициентом 4,20.

В другой полуфинальной паре "Вердер" - "Гамбург" фаворитом также являются хозяева поля. На победу бременцев ставки принимаются как 1,83 к 1, на ничью - 3,50 к 1, а победа гостей оценивается коэффициентом 4,33.

Напомним, полуфинальный матч Кубка УЕФА "Динамо" - "Шахтер" состоится сегодня в Киеве. Начало игры в 19:30, прямая трансляция на телеканале "Интер".

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