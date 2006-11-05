Бриггс отправил Ляховича в нокаут за пределы ринга (фото)

В американском Финиксе чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBO белорус Сергей Ляхович проиграл техническим нокаутом в заключительном раунде американскому боксеру Шэннону Бриггсу, сообщает NEWSru.

В первом раунде Бриггс запер чемпиона у канатов и стал атаковать, однако Ляхович смог блокировать его удары и выйти из угла. В дальнейшем вопреки своей обычной тактике Бриггс отказался от затяжных атак, и оба противника стали действовать осторожно, обмениваясь ударами с дистанции, что приносило успех и тому и другому боксеру.

Бой выровнялся во многом из-за того, что ни один из противников не форсировал события, и публика недовольная отсутствием активных действий, стала выказывать свое недовольство.

По всей видимости, выбранная тактика позволила Бриггсу сохранить силы, и в заключительных раундах он смог активизироваться. Развязка наступила в 12-м раунде — Ляхович оказался в нокдауне, смог подняться, однако Бриггс продолжил свою атаку, после которой белорус выпал через канаты за пределы ринга, и бой был остановлен.

Любопытно, что перед заключительным раундом Ляхович вел на карточках всех трех судей со счетом 105-104, и 106-103 дважды, сообщает allboxing.ru.