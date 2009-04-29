Суркис говорит, что москвичи Семина не получат

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис уверен, что Юрий Семин продолжит работу в украинском клубе.

"Контракт Семина с «Динамо» рассчитан до 2011 года. И я не сомневаюсь, что он продолжит работу с командой, – цитирует Суркиса «Советский спорт». – Семин не будет меня обманывать. Он сказал, что разговоры про его возвращение в «Локомотив» – домысел. Если москвичи все же изъявят желание выйти с предложением на нашего главного тренера, то получат отказ. Думаю, Семина устраивают условия работы в Киеве, в том числе и финансовые.

Комментируя возможное продление действующего контракта с Семиным, Суркис отметил, что в случае необходимости этот вопрос будет «быстро решен».