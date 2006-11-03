После встречи с Шараповой Бекхэм опоздал на тренировку

Руководство мадридского "Реала" оштрафовало полузащитника клуба Дэвида Бекхэма за десятиминутное опоздание на тренировку. Как пишет издание The Sun, когда англичанин выбежал из раздевалки на футбольное поле, партнеры по команде встретили его язвительными аплодисментами.

Вечером накануне тренировки Бекхэм общался с российской теннисисткой Марией Шараповой, которая была приглашена на матч "Реала" в Лиге чемпионов. После встречи с 19-летней спортсменкой полузащитник отправился в ресторан вместе с бразильским нападающим Роналдо.

Это уже второе опоздание Бекхэма на тренировку в нынешнем сезоне. 16 августа он не явился на тренировочную сессию, а затем объяснил, что он не смог прибыть вовремя в Мадрид из Лондона, поскольку рейс из британской столицы в испанскую отправился с задержкой.

"Он опоздал всего на десять минут. Никаких проблем в отношениях с руководством клуба это не создало", - отмечается в заявлении пресс-службы Дэвида Бекхэма. Кстати, английский полузащитник последним покинул тренировку, отрабатывая штрафные удары.

Лента.ру