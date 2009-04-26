Результаты 25 тура Чемпионата Украины по футболу

Динамо "реабилитировалось"

Результаты 25 тура Чемпионата Украины по футболу: Динамо - ФК Харьков 1:0 (Нинкович 10) Ворскла - Карпаты 2:1 (Главина 36 пен., 62 - Худобяк 54) Металлист - Металлург З 1:1 (Обрадович 63 – Годин 83) Таврия - Заря 2:1 (Ковпак 9, Монахов 80 – Цимакуридзе 39) Днепр - Арсенал 2 : 1 (Белик 37, Гоменюк 60 – Шершун 5) Шахтер - Черноморец 1 : 0 (Виллиан 47) ФК Львов - Кривбасс 1 : 0 (Панас 77) Ильичевец - Металлург Д 0 : 1 (Танаса 45)

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