Результаты 25 тура Чемпионата Украины по футболу

19:48, 26 апреля 2009
Спорт
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Динамо "реабилитировалось"

Результаты 25 тура Чемпионата Украины по футболу:

Динамо - ФК Харьков 1:0 (Нинкович 10)

Ворскла - Карпаты 2:1 (Главина 36 пен., 62  - Худобяк 54)

Металлист - Металлург З 1:1 (Обрадович 63 – Годин 83)

Таврия  - Заря 2:1 (Ковпак 9, Монахов 80 – Цимакуридзе 39)

Днепр - Арсенал 2 : 1 (Белик 37, Гоменюк 60 – Шершун 5)

Шахтер - Черноморец 1 : 0 (Виллиан 47)

ФК Львов - Кривбасс 1 : 0 (Панас 77)

Ильичевец - Металлург Д 0 : 1 (Танаса 45)

 

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