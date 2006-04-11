Дэвид Бекхэм решил закончить карьеру в США
16:25, 11 апреля 2006Спорт
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Контракт футболиста с "Реалом" истекает летом 2007 года
Капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм заявил о том, что хотел бы завершить свою профессиональную карьеру в футбольной лиге США - MLS. Полузащитник мадридского "Реала" планирует поиграть в чемпионате Испании еще три года, а в 2009 году перебраться за океан. Отметим, что его действующий контракт с "Реалом" истекает летом 2007 года.
"Я очень люблю Америку и хотел бы на какое-то время стать ее частью, - признался Бекхэм. - Там можно вполне нормально играть в футбол". В последнее время 30-летний спортсмен открыл две собственных футбольных академии - в Лондоне и Лос-Анджелесе. С ними он связывает свою жизнь по окончании карьеры.
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