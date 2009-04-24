Как поделить Евро-2012 между Украиной и Польшей?

Украина и Польша обязательно направят официальное обращение к УЕФА о паритетности количества городов, в которых будут проводиться матчи финальной части Чемпионата Европы по футболу в 2012 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК сегодня журналистам в Кабинете Министров.

«Действительно, письменного обращения пока не было, но на конечном этапе подготовки соответствующие материалы будут переданы в УЕФА», - сказал И.ВАСЮНИК.

Вице-премьер отметил, что и Украина, и Польша неоднократно заявляли о паритетности количества украинских и польских городов для проведения Евро-2012. Он напомнил, что последние такие заявления от польской и украинской сторон прозвучали полтора месяца назад.

«В этих заявлениях очень четко определено, что, исходя из стратегического значения проекта Евро-2012 для Украины и Польши, для развития их стратегических отношений, чемпионат будет готовиться на принципах открытости, взаимной помощи, содействия и паритетности. Украина и Польша не раз подтверждали заинтересованность в том, чтобы чемпионат проходил не менее как в четырех городах Польши и четырех городах Украины. Практически аналогичное заявление было объявлено после заседания межпарламентского комитета «Украина-Польша», который с украинской стороны возглавляет вице-спикер Николай ТОМЕНКО», - объяснил он.

И.ВАСЮНИК также сообщил, что принцип паритетности украинских и польских городов для проведения Евро-2012 будет обсуждаться во время визита премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в Польшу в конце апреля, в частности, во время переговоров с ее польским коллегой.

Вице-премьер также отметил, что во время визита в Украину президента УЕФА Мишеля ПЛАТИНИ также не обсуждался вопрос об определении конкретных украинских городов, которые будут принимать Евро-2012.

«Этот вопрос не ставился, не обсуждался, мы комплексно к критериям УЕФА обсуждали поочередную презентацию каждого из шести украинских городов к чемпионату, обсуждали прогресс каждого города и проблемные зоны каждого города. Это была очень прагматичная и конкретная дискуссия», - добавил вице-премьер.