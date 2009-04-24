Зенит вернул Кубок УЕФА

В Стамбуле состоялась последняя в истории церемония передачи Кубка УЕФА городу, принимающему финал следующего розыгрыша трофея.

Напомним, начиная со следующего сезона второй по значимости еврокубок изменит формат и будет называться Лига Европы. Представители Зенита - капитан Анатолий Тимощук, генеральный директор Максим Митрофанов и начальник команды Владислав Радимов - передали завоеванный в прошлом сезоне кубок президенту УЕФА Мишелю Платини, а тот вручил его мэру Стамбула Кадиру Топбашу.

"Это единственный трофей, который мне не удалось выиграть, будучи футболистом. Увы, теперь уже и не удастся, - посетовал Платини. - Но УЕФА должен идти в ногу со временем, поэтому принято решение изменить структуру и название турнира. Эти перемены помогут стать еще лучше соревнованию, обладающему богатой историей".

"Невозможно описать, что мы, футболисты Зенита, ощутили, завоевав этот кубок, - цитирует Тимощука официальный сайт УЕФА. - В прошлом сезоне мы выбили из турнира сильные команды - Марсель, Баварию и Вильярреал. Это было непросто, но мы постараемся повторить успех".

Последний обладатель Кубка УЕФА определится в финальном матче на стадионе Шюкрю Сарачоглу 20 мая.

Борьбу за путевку в Турцию поведут донецкий "Шахтер", киевское "Динамо", "Вердер" и "Гамбург".

Football.ua