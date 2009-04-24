Начались соревнования по горнолыжному спорту памяти Иосифа Тура

В Закарпатье сегодня стартовали Всеукраинские соревнования по горнолыжному спорту «Мемориал Иосифа Тура». Об этом УНИАН сообщил директор Центра олимпийской подготовки в Закарпатской области Золтан МИНАЙ.

По его словам, состоялось открытое первенство Закарпатской области по горнолыжному спорту памяти Иосифа Тура.

Участие в соревнованиях приняли 75 спортсменов из Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областей.

Соревнования проходят в урочище Драгобрат в Раховском районе Закарпатья.

Организаторы - Министерство по делам семьи, молодежи и спорта, Управление по делам молодежи и спорта Закарпатской области, Федерация лыжного спорта Украины.

На днях пресс-служба Федерации лыжного спорта Украины сообщила, что Всеукраинские соревнования по горнолыжному спорту «Мемориал Иосифа Тура», запланированные на 19-22 апреля, перенесены на 23-25 апреля в связи с тем, что 19 апреля весь православный мир праздновал Пасху.

Справка УНИАН. Иосиф Тур – известный тренер по горнолыжному спорту, директор школы горнолыжного спорта, заслуженный тренер СССР. Всю свою жизнь проработал в г. Рахове.