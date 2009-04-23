В ФФУ намекнули «Шахтеру», что клуб слишком много хочет

Федерация футбола Украины не намерена назначать иностранных арбитров на матч полуфинала Кубка Украины "Шахтер” – “Динамо”, а в будущем вообще планирует отказаться от услуг футбольных рефери из других стран в национальном чемпионате.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый вице-президент, исполнительный директор ФФУ Александр БАНДУРКО сегодня на заседании футбольного пресс-клуба, комментируя просьбу ФК «Шахтер» о назначении на матч полуфинала Кубка Украины с «Динамо» иностранных рефери.

Он проинформировал, что, получив ранее обращение руководства “Шахтера”, ФФУ направила письма футбольным ассоциациям Португалии и Италии, однако получила от них отрицательные ответы. После этого Федерация футбола обратилась в Комитет арбитров УЕФА, где ей “не рекомендовали назначать арбитров УЕФА из элит- (и даже премьер-) категории, потому что каждый из них остается в резерве на игры полуфинала и финала Кубка УЕФА”, где выступают те же отечественные клубы.

Кроме того, отметил А.БАНДУРКО, подобные обращения к футбольным ассоциациям других стран существенно влияют на имидж украинского футбола в целом и подрывают авторитет отечественных рефери в частности. По его словам, украинские арбитры подготовлены не хуже иностранных, и способны качественно и эффективно обслуживать матчи внутреннего чемпионата. При этом он добавил, что на поле ошибки могут допускать все судьи, поскольку ситуации на поле возникают достаточно разные.

Первый вице-президент подчеркнул, что в целом ФФУ не практикует и не планирует в дальнейшем инициировать публичные дискуссии с клубами по вопросам, решение которых является исключительной прерогативой национальной ассоциации. “В том числе - и полномочия на назначение арбитров”, - добавил он.

Как сообщал УНИАН, футбольный клуб «Шахтер» (Донецк) обратился к контрольно-дисциплинарному комитету ФФУ с просьбой обязать Федерацию назначить на матч полуфинала Кубка Украины «Шахтер» - «Динамо» иностранных арбитров.

В обращении отмечается, что «Шахтер», согласно Регламенту соревнований (глава 5, ст.33, п.3) и Процедуре приглашения иностранных арбитров для проведения матчей Чемпионата и Кубка Украины, заранее отправил соответствующую просьбу, касающуюся назначения иностранной бригады арбитров на вышеуказанный матч, однако получил от ФФУ отказ.

«ФК «Шахтер» считает, что решение ФФУ по этому вопросу нарушает вышеупомянутые регламентные документы и ставит клуб в неравные условия с соперниками», – подчеркивается в обращении.

ФК «Шахтер» просит КДК отменить решение ФФУ и обязать ее назначить на матч полуфинала Кубка Украины иностранных арбитров.

Матч полуфинала Кубка Украины «Шахтер» - «Динамо» состоится 13 мая в Донецке.