«Шахтер» требует назначить на его матч с «Динамо» иностранных арбитров

Футбольный клуб «Шахтер» (Донецк) просит Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины обязать Федерацию назначить на матч полуфинала Кубка Украины «Шахтер» - «Динамо» иностранных арбитров.

Об этом говорится в обращении, направленном генеральным секретарем ФК «Шахтер» Александром ЧЕРКАСОВЫМ на имя главы КДК Стефана РЕШКО, сообщили в пресс-службе донецкого клуба.

В обращении отмечается, что «Шахтер», согласно Регламенту соревнований (глава 5, ст.33, п.3) и Процедуре приглашения иностранных арбитров для проведения матчей Чемпионата и Кубка Украины, заранее отправил соответствующую просьбу, касающуюся назначения иностранной бригады арбитров на вышеуказанный матч, однако получил от ФФУ отказ.

«ФК «Шахтер» считает, что решение ФФУ по этому вопросу нарушает вышеупомянутые регламентные документы и ставит клуб в неравные условия с соперниками», – подчеркивается в обращении.

ФК «Шахтер» просит КДК отменить решение ФФУ и обязать ее назначить на матч полуфинала Кубка Украины иностранных арбитров.

Матч полуфинала Кубка Украины «Шахтер» - «Динамо» состоится 13 мая в Донецке.