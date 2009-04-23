Украинский боксер отстоял титул интерконтинентального чемпиона IBF

Украинский боксер Сергей ФЕДЧЕНКО выиграл бой у аргентинца Диего ПОНСЕ и во второй раз отстоял титул интерконтинентального чемпиона по версии IBF в суперлегком весе (до 63,503 кг).

Как передает корреспондент УНИАН, бой, который проходил в рамках турнира «Golden Boxing» компании братьев Кличко «K2 East Promotions» 22 апреля в харьковском спорткомплексе «Локомотив», закончился нокаутом в седьмом раунде.

Несмотря на заявления и настрой Д.ПОНСЕ отобрать у С.ФЕДЧЕНКО пояс, аргентинец с самого начала боя проигрывал украинцу в большинстве компонентов. Сергей выглядел более быстрым, резким, техничным, часто проводил комбинации и постоянно наступал на соперника. Д.ПОНСЕ иногда проводил двойные, тройные удары, пассивнее двигался, больше пятился, в целом избегая обострений.

«Соперник больше мешал, избегал открытого боя, и это было определенной сложностью», - сказал С.ФЕДЧЕНКО на пресс-конференции.

В свою очередь Д.ПОНСЕ признал на пресс-конференции, что «Сергей показал прекрасный бой, хороший бокс. Это великий спортсмен». При этом он добавил, что ему самому победить помешала, возможно, физическая усталость от перелета через океан. «Но я не хотел бы оправдываться. Бой был настоящим и очень сильным», - отметил аргентинец.

Выигрыш позволит подняться С.ФЕДЧЕНКО на несколько ступенек выше в рейтинге и претендовать на участие в боях профессионального бокса высшего уровня. «Я мечтаю об этих боях», - сказал С.ФЕДЧЕНКО.