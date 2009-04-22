Российский форвард забивает 4 гола Ливерпулю

Российский форвард "Арсенала" Андрей Аршавин 21 апреля забил четыре мяча в матче чемпионата Англии против "Ливерпуля", который завершился ничьей со счетом 4:4.

Ливерпуль - Арсенал 4:4 (Торрес 49, 72, Бенаюн 55, 90+3 - Аршавин 36, 67, 69, 90)

Первый гол в ворота "Ливерпуля" Аршавин забил на 36-й минуте после точного паса Сеска Фабрегаса, сообщает Лента.ру

Во втором тайме Фернандо Торрес на 49-й минуте сравнял счет, а на 56-й минуте благодаря автоголу Бакари Саньи (в протоколе гол записан на Бенаюна) "Ливерпуль" вышел вперед. На 67-й минуте Аршавин мощным ударом с 25 метров снова восстановил равенство, а еще через три минуты вывел "Арсенал" вперед. На 73-й минуте Торрес вновь сравнял счет.

Уже в добавленное время "Арсенал" вновь вышел вперед после выхода Аршавина один на один с вратарем "Ливерпуля" Хосе Рейной, однако финальную точку в матче поставил израильский нападающий Йосси Бенаюн, на 93-й минуте установивший итоговый счет в матче.

После этого матча "Ливерпуль" в чемпионате Англии набрал одинаковое количество очков с "Манчестер Юнайтед" и по разнице забитых и пропущенных мячей вышел на первое место в чемпионате (впрочем, у МЮ сыграно на две игры меньше). "Арсенал" после 33 туров занимает в турнирной таблице четвертое место.

Напомним, что в 33-м туре сыграны матчи:

Астон Вилла - Вест Хэм 1:1 (Хески 11 - Тристан 85)

Миддлсбро - Фулхэм 0:0

Портсмут - Болтон 1:0 (Кану 78)

Сандерленд - Халл Сити 1:0 (Сиссе 45)

Сток Сити - Блэкберн 1:0 (Лоуренс 75)

Тоттенхэм - Ньюкасл 1:0 (Бент 24)

Манчестер Сити - Вест Бромвич 4:2 (Робиньо 8, Онуоха 21, Элано 56 пен., Старридж 90 - Брант 37, 54)

Сегодня состоится игра Челси - Эвертон, интерес к которой стремительно возрос после того как оба клуба вышли в финал Кубка Англии.

На 13 мая перенесен матч Уиган - МЮ.