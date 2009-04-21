Алиев подписал новый контракт с Динамо

Полузащитник «Динамо» Александр Алиев остается в «Динамо» как минимум до конца 2011 года. На днях игрок подписал новое соглашение с клубом сроком на два года, сообщает официальный сайт ФК "Динамо".

- Решение о продлении контракта было взвешенным и обдуманным, - комментирует сам футболист. - Меня все устраивает в «Динамо», клуб постоянно выступает, причем успешно, на самом высоком уровне, поэтому решил ничего не менять в своей карьере. Теперь мой контракт с клубом рассчитан до 2011 года, и я счастлив этому.

- Успешное выступление в нынешнем сезоне – как в чемпионате, так и в еврокубках – каким-то образом повлияло на твое решение?

- Да, конечно. Плюс, «Динамо» является для меня родным клубом, поэтому я рад выходить на поле именно в динамовской футболке.

- В интернете появилась информация об интересе к твоей персоне со стороны английского «Вест Хэма». Кто-либо из представителей клуба выходил на тебя с подобным предложением?

- Нет. Интерес со стороны английских клубов – не более чем слух. Я – футболист «Динамо» до 2011 года, и подобные предложения на данный момент мне неинтересны.

- Как оценишь игру с Кривбассом?

- Ничего страшного не произошло. Сейчас у нас очень тяжелый график, мы вынуждены постоянно играть дважды в неделю. Многим ведущим игрокам не хватает свежести, да и физические возможности не безмерны. В любом случае, мы продолжаем лидировать в турнирной таблице, и сделаем все, чтобы в этом сезоне стать чемпионами.