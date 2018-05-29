Динамовцам в Европу еще рано

Четвертое поражение подряд в Лиге чемпионов и - динамовцы смогли опровергнуть известное футбольное высказывание о том, что игра забывается, а результат остается.

Каждый, кому выпало такое счастье болеть за киевское “Динамо”, уверен, не забудет ни результат, показанный бело-синими этой осенью, ни их игру.

Ответный матч в Лионе не оставил никаких иллюзий относительно нынешнего “европейского” уровня игры “Динамо”.

Степени мотивации хозяев и гостей были диаметрально противоположными. “Лион” вышел на поле с девятью очками в активе, в сущности, досрочно забронировал себе одну из двух путевок в следующий раунд Лиги, и, забив быстрый гол, больше уже не предпринимал каких-либо сверхусилий. Французы для себя все выяснили, для них матч утратил спортивный интерес.

Вместо этого динамовцы получили шанс наказать пижонов и были близки к тому, чтобы наконец зацепиться за первое очко в турнире, переломить неудачный ход событий, избавиться от шлейфа поражений.

И вроде бы что-то делали для этого, даже некоторое время играли первым номером, могли почувствовать себя хозяевами положения.

Но опять не сложилось.

Иногда создается впечатление, что динамовцы на тренировках отрабатывают какие угодно упражнения и схемы, но только не удары по воротам. И когда в ходе ответственного матча им с огромным трудом и напряжением удается прорваться на ударную позицию, моменты сгорают, не оставляя следа на табло.

Наша новая надежда – Михалик матч в Лионе отыграл старательно по всему полю, показал и технику, и настойчивость, но когда оказывался с мячом вблизи ворот соперника, то как будто терял ориентацию, не зная как завершить атаку.

Клебер сбрасывает мяч под удар Михалику, до ворот метров 13, убойная позиция! И как же неумело, неуклюже и просто безответственно он бьет. Мяч летит очень далеко от ворот, динамовцы хватаются за головы, болельщики вспоминают всех “родственников”, а в судьбе и репутации “Динамо”-2006 ничего не меняется к лучшему.

Этот эпизод случился в середине первого тайма, когда впереди было еще много времени, но почему-то вспомнилось классическое – такого момента больше может и не быть.

Так и покатился дальше матч, одни играли как хотели, другие как могли. Если не ошибаюсь, свой первый угловой динамовцы заработали где-то в конце матча, в последней 10-минутке, когда в некоторой степени активизировались, наконец поняв, что можно же было, можно!, вывезти из Лиона хотя бы очко.

Два десятилетия тому назад Анатолий Демьяненко с прекрасной командой “Динамо” образца 1986 года привез из того Лиона Кубок кубков, и французские болельщики аплодировали, с искренней благодарностью киевлянам за ту игру.

В настоящее время аплодировать гостям было не за что. Намерения показать “новое лицо “Динамо” оказались ничем другим как просто предматчевыми заявлениями. Обещал – не значит женился.

Тактика – все в атаке, все в обороне - не сработала. Номинальный форвард, Милевский, очевидно, по воле тренера, разрывался между обеими штрафными площадками, но допускал ошибки, причем решающие, и там, и здесь.

В дебюте матча он проигрывает поединок Бензема и выпадает из эпизода, когда нужно было клещом вцепиться в своего визави. А француз бежит дальше, легко играет в стенку с партнером, как уж проскальзывает между защитников, и умело прокидывает мяч мимо вратаря.

Милевский и в дальнейшем играет по всей вертикали поля, рассеивает силы в отборах, и подкатах. Когда-то в подобной роли арабского скакуна, на котором возят воду, оказывался Безсонов, но у него впереди были такая классика нападения как Блохин, Онищенко, Беланов.

В настоящее время Милевскому приходится играть на самого себя. Единственный шанс отметиться чем-то большим, чем разрушением игры соперника, ему выпадает в конце матча, но удар пошел мимо ворот.

Из таких вот эпизодов, когда где-то проиграл позицию, где-то недотянулся до мяча, не попал в ворота, и сложилась вся игра киевлян в Лионе.

Никогда не возвращайся туда, где ты был счастлив. Второй приезд “Динамо” в Лион, где киевляне в 1986 году в блестящем стиле выиграли финал Кубка кубков, ничем не поразил футбольную Европу. Мы лишний раз убедились, что нынешнее “Динамо” уверенно закрепилось на местах для аутсайдеров в европейских турнирах.

Что-то нужно менять в нашем футбольном хозяйстве, если, конечно, мы хотим большего, чем просто присутствовать в той же Лиге чемпионов.

Возможно, намеки и разговоры о создании в Украине Суперлиги перейдут в какую-то практическую плоскость.

Автор далек от того, чтобы надеяться, что какие-то организационные переформатирования сразу повысят класс украинских игроков и соответственно клубов. Но, повторюсь, что-то нужно делать.

Как по мне, пусть лучше Динамо с Шахтером, и еще пол десятка клубов играют чемпионат Украины в четыре круга, играют стыковые матчи, чем собирать легкие победы в футбольной украинской провинции, а затем попадать под пресс европейских нокаутеров.

Но об этом побеседуем с футбольными функционерами.

Олег Олийнык