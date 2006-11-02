Лига Чемпионов: результаты всех матчей среды

1 ноября состоялись очередные матчи группового этапа Лиги чемпионов. В группе Е определились обе команды, которые продолжат борьбу в плей-офф. Ими стали французский "Лион" и испанский "Реал".

Мадридский клуб встречался на своем поле с румынским "Стяуа" и добился победы со счетом 1:0. Единственный мяч в этом матче на 70-й минуте забил в свои ворота игрок "Стяуа" Николицэ. Через три минуты после этого форвард хозяев Рууд ван Нистелрой не реализовал пенальти.

"Лион" дома принимал киевское "Динамо" и выиграл также с минимальным счетом – 1:0. Победный мяч на 14-й минуте забил Бензема. Потерпев поражение во Франции, киевляне лишились даже теоретических шансов на выход из группы в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Положение команд в группе Е таково: "Лион" – 12 очков, "Реал" – 9 очков, "Стяуа" – 3 очка, "Динамо" – 0 очков.

В группе F неожиданное поражение в гостевом матче с датским "Копенгагеном" потерпел английский "Манчестер Юнайтед". Гол, забитый на 73-й минуте Маркусом Ольбеком так и остался единственным в игре.

Португальская "Бенфика" на своем поле взяла реванш у шотландского "Селтика" за поражение в предыдущем туре. Португальцы разгромили соперников со счетом 3:0. Один из мячей забил российский легионер "Бенфики" Андрей Каряка. Положение команд в группе F таково: "Манчестер Юнайтед" – 9 очков, "Селтик" – 6 очков, "Бенфика" – 4 очка, "Копенгаген" – 4 очка.

В группе Н итальянский "Милан" дома принимал бельгийский "Андерлехт". Хозяева поля добились крупной победы со счетом 4:1, хет-триком в их составе отметился бразильский полузащитник Кака, еще один гол на счету Альберто Джилардино. В другом матче этой группы греческий АЕК за счет гола Никоса Либеропулоса обыграл французский "Лилль" со счетом 1:0.

"Милан" обеспечил себе выход в плей-офф, а три другие команды сохраняют шансы на второе место. Положение команд в группе Н таково: "Милан" – 10 очков, "Лилль" – 5, АЕК – 4, "Андерлехт" – 2.

Лента.ру