Завершился матч “Лион” – ”Динамо”

Завершился матч 4-го тура группового раунда Лиги Чемпионов по футболу в группе Е, в котором встречались киевское "Динамо" и "Лион" (Лион, Франция). Киевляне проиграли 1:0.

Составы команд и замены: Лион: 1 Купэ, 2 Клер, 3 Крис, 8 Жуниньо (79, Келлстрем), 10 Малуда, 14 Гову (84, Диарра), 19 Бензема (74, Вильтор), 20 Абидаль, 21 Тьягу, 28 Тулалан, 29 Скиллачи. Динамо: 1 Шовковский, 4 Родолфо, 5 Ребров (66, Шацких), 9 Клебер, 10 Чернат (75, Белькевич), 17 Михалик, 20 Гусев, 25 Милевский, 30 Эль-Каддури, 32 Гавранчич (47, Родриго), 37 Юссуф.

Игра началась при заметном преимуществе Лиона, которое динамовцы, впрочем, постарались выровнять, дважды доходили до игры в штрафной, удар Черната со штрафного прошел недалеко от штанги. В середине поля шла вязкая, полная фолов борьба.

Но первый гол оказался все же не за Динамо. 14-я минута, комбинация Бензема – Гову – Бензема, и два француза оставляют за спиной всю защиту и полузащиту. Бензема выходит и вратаря и спокойно пробивает в нижий угол ворот. 1:0.

Теперь киевлян свободно пускают на половину Лиона, но только до штрафной.

Ребров хорошо вбросил мяч в штрафную под атаку Клеберу на 24-й. Клебер отдает Михалику, но удар с 10 метров неточный.

Лион снова начинает давить. Родолфо бросился под удар на 30-й минуте. И тут же Гову на дриблинге снова дошел до ударной позиции.

Купе на 31-й выбежал далеко вперед от ворот, чтобы прервать передачу Клеберу на выход и не позволить выйти один-на-один.

Штрафной от Реброва с фланга на 37-й минуте вошел во вратарскую французской как прострел, но лионцы спокойнее и раньше разобрались и вывели (не выбили) мяч подальше от ворот.

На вторую половину игры команды вышли без замен, но уже через две минуты Родриго сменил Гавранчича.

Каддури на 48-й минуте пошел через французскую штрафную «в стиле Гову», обходя защитников одного за другим, но был сбит в борьбе.

Бензема вышел один-на один с Шовковским на 51-й, но не стал вкладываться в удар – убрал мяч, пытался перебросить…

На 57-й прострел слева мог закончиться плохо для Динамо, Бензема, к счастью, промахнулся.

Штрафной удар в исполнении Родриго на 70-й минуте был сильным и точным, но и вратарь Грегори Купэ видел мяч, летящий на него. Два кулака, как в школе – и мяч уходит в поле.

74-я минута сегодня приснится болельщикам. Как Милевский в борьбе, в падении замыкает прострел с лицевой линии от Гусева. Вратарь лежит, мяч катится в дальний угол... но, подкрученный... не идет в ворота. @.

На 81-й двое динамовцев без оффсайда зашли за спину защитникам при розыгрыше штрафного. Двое на вратаря... Клебер головой в падении... в руки Купе. (У вратаря французов, точно, не будет впечатления легкого матча).

82-я и 87-я минута были опасными для ворот Динамо, но удары Сильвейна и Малуда были неточными.

Динамо упорно атаковало и в добавленные три минуты. Но в итоге 1:0.

Статистика матча (Лион - Динамо): удары по воротам – 14:6, фолы – 24:19, оффсайды – 3:4, угловые – 6:1, владение мячом – 59:41.

Одновременно с матчем Лион - Динамо завершились игры Реал - Стяуа (1:0), Копенгаген - Манчестер Юнайтед (1:0), Бенфика – Селтик (3:0), Гамбург – Порту (1:3), Милан - Андерлехт (4:1), АЕК - Лилль (1:0), Арсенал - ЦСКА (0:0).