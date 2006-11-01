Завершился первый тайм матча ”Лион” - ”Динамо”

Завершился первый тайм в матче 4-го тура группового раунда Лиги Чемпионов по футболу в группе Е, в котором встречаются киевское "Динамо" и "Лион" (Лион, Франция). Киевляне проигрывают 1:0.

Составы команд: Лион: 1 Купэ, 2 Клер, 3 Крис, 8 Жуниньо, 10 Малуда, 14 Гову, 19 Бензема, 20 Абидаль, 21 Тьягу, 28 Тулалан, 29 Скиллачи. Динамо: 1 Шовковский, 4 Родолфо, 5 Ребров, 9 Клебер, 10 Чернат, 17 Михалик, 20 Гусев, 25 Милевский, 30 Эль-Каддури, 32 Гавранчич, 37 Юссуф.

Игра началась при заметном преимуществе Лиона, которое динамовцы, впрочем, постарались выровнять, дважды доходили до игры в штрафной, удар Черната со штрафного прошел недалеко от штанги. В середине поля шла вязкая, полная фолов борьба.

Но первый гол оказался все же не за Динамо. 14-я минута, комбинация Бензема – Гову – Бензема, и два француза оставляют за спиной всю защиту и полузащиту. Бензема выходит на вратаря и спокойно пробивает в нижий угол ворот. 1:0.

Теперь киевлян свободно пускают на половину Лиона, но только до штрафной.

Ребров хорошо вбросил мяч в штрафную под атаку Клеберу на 24-й. Клебер отдает Михалику, но удар с 10 метров неточный.

Лион снова начинает давить. Родолфо бросился под удар на 30-й минуте. И тут же Гову на дриблинге снова дошел до ударной позиции.

Купе на 31-й выбежал далеко вперед от ворот, чтобы прервать передачу Клеберу на выход и не позволить выйти один-на-один.

Штрафной от Реброва с фланга на 37-й минуте вошел во вратарскую французской как прострел, но лионцы спокойнее и раньше разобрались и вывели (не выбили) мяч подальше от ворот.

1:0. Перерыв.

Статистика первой половины (Лион - Динамо): удары по воротам – 6:3, фолы – 11:11, оффсайды – 0:1, угловые – 5:0, владение мячом – 65:35.

Одновременно с матчем Лион - Динамо проходят игры Реал - Стяуа (0:0), Копенгаген - Манчестер Юнайтед (0:0), Бенфика – Селтик (2:0), Гамбург – Порту (0:1), Милан - Андерлехт (2:0), АЕК - Лилль (0:0), Арсенал - ЦСКА (0:0).

Завершился матч Лион - Динамо