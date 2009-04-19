Челси вышел в финал Кубка Англии

"Челси" выиграл у "Арсенала" и вышел в финал Кубка Англии.

Челси - Арсенал 2:1 (Малуда 33, Дрогба 84 - Уолкотт 18)

В финале кубка, который состоится 30 мая, "Челси" встретится с победителем пары МЮ - "Эвертон".

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Сегодня же сыграны пять матчей 33-го тура английской Премьер-лиги

Астон Вилла - Вест Хэм 1:1 (Хески 11 - Тристан 85)

Миддлсбро - Фулхэм 0:0

Портсмут - Болтон 1:0 (Кану 78)

Сандерленд - Халл Сити 1:0 (Сиссе 45)

Сток Сити - Блэкберн 1:0 (Лоуренс 75)

Остальные матчи тура состоятся в ближайшие дни:

19 апреля. Тоттенхэм - Ньюкасл, Манчестер Сити - Вест Бромвич

21 апреля. Ливерпуль - Арсенал

22 апреля. Челси - Эвертон

На 13 мая перенесен матч Уиган - МЮ.