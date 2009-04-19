Челси вышел в финал Кубка Англии
00:02, 19 апреля 2009Спорт
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Состоялись также игры 33-го тура Премьер-лиги
"Челси" выиграл у "Арсенала" и вышел в финал Кубка Англии.
Челси - Арсенал 2:1 (Малуда 33, Дрогба 84 - Уолкотт 18)
В финале кубка, который состоится 30 мая, "Челси" встретится с победителем пары МЮ - "Эвертон".
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Сегодня же сыграны пять матчей 33-го тура английской Премьер-лиги
Астон Вилла - Вест Хэм 1:1 (Хески 11 - Тристан 85)
Миддлсбро - Фулхэм 0:0
Портсмут - Болтон 1:0 (Кану 78)
Сандерленд - Халл Сити 1:0 (Сиссе 45)
Сток Сити - Блэкберн 1:0 (Лоуренс 75)
Остальные матчи тура состоятся в ближайшие дни:
19 апреля. Тоттенхэм - Ньюкасл, Манчестер Сити - Вест Бромвич
21 апреля. Ливерпуль - Арсенал
22 апреля. Челси - Эвертон
На 13 мая перенесен матч Уиган - МЮ.
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