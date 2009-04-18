Результаты 24-го тура Чемпионата Украины по футболу
19:53, 18 апреля 2009Спорт
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Победы приходят на последних минутах
Завершились сегодняшние три матча 24-го тура Чемпионата Украины по футболу
Карпаты - Заря 1:1 (Ощипко 66 - Джихани 34)
Ворскла - Металлист 0:1 (Девич 89)
Металлург З - Днепр 0:1 (Гоменюк 90)
Напомним, что вчера состоялись матчи
ФК Харьков - Таврия 0:3 (Ковпак 8, Идахор 25, Любенович 47)
Арсенал - Ильичевец 4:0 (Шершун 6, Матюхин 34, Жоземар 57, Мазилу 63)
Завтра тур завершится встречами Кривбасс - Динамо, Металлург Д - Шахтер и Черноморец - ФК Львов.
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