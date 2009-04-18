Результаты 24-го тура Чемпионата Украины по футболу

Победы приходят на последних минутах

Завершились сегодняшние три матча 24-го тура Чемпионата Украины по футболу Карпаты - Заря 1:1 (Ощипко 66 - Джихани 34) Ворскла - Металлист 0:1 (Девич 89) Металлург З - Днепр 0:1 (Гоменюк 90) Напомним, что вчера состоялись матчи ФК Харьков - Таврия 0:3 (Ковпак 8, Идахор 25, Любенович 47) Арсенал - Ильичевец 4:0 (Шершун 6, Матюхин 34, Жоземар 57, Мазилу 63) Завтра тур завершится встречами Кривбасс - Динамо, Металлург Д - Шахтер и Черноморец - ФК Львов.

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