Результаты 24-го тура Чемпионата Украины по футболу

19:53, 18 апреля 2009
Спорт
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Победы приходят на последних минутах

Завершились сегодняшние три матча 24-го тура Чемпионата Украины по футболу

Карпаты - Заря 1:1 (Ощипко 66 - Джихани 34)

Ворскла - Металлист 0:1 (Девич 89)

Металлург З - Днепр 0:1 (Гоменюк 90)

Напомним, что вчера состоялись матчи

ФК Харьков - Таврия 0:3 (Ковпак 8, Идахор 25, Любенович 47)

Арсенал - Ильичевец 4:0 (Шершун 6, Матюхин 34, Жоземар 57, Мазилу 63)

Завтра тур завершится встречами Кривбасс - Динамо, Металлург Д - Шахтер и Черноморец - ФК Львов.

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