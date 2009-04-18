Самый молодой украинский гроссмейстер переходит в сборную России

Один из сильнейших шахматистов Украины 19-летний крымчанин Сергей Карякин будет выступать за сборную России по шахматам.

Как рассказал отец молодого гроссмейстера, "семья уже подала документы на получение российского гражданства". По его словам, Украина сделала все возможное, чтобы удержать гроссмейстера, однако недостаточно для того, чтобы Карякин "исполнил свою мечту и стал чемпионом мира".

В то же время президент Федерации шахмат Украины Виктор Петров посетовал, что ФИДЕ не захотела вмешаться в ситуацию. По его словам, организацию "интересуют только деньги", которые она получает за переход шахматистов. В случае смены сборной шахматист, напоминает proUA, должен заплатить пошлину ФИДЕ, составляющую 130 евро, а также понести еще некоторые расходы при желании ускорить процедуру.

Сергей Карякин - чемпион "шахматной Олимпиады" 2004 года в составе сборной Украины, а также победитель ряда международных турниров. Он - рекордсмен Книги рекордов Гиннеса - в возрасте 12 лет и 211 дней стал самым юным шахматистом в истории спорта, добившимся права считаться гроссмейстером.

Сейчас занимает 23-ю строчку в рейтинге ФИДЕ.

Лента.ру