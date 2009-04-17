Ахметов и Луческу провели переговоры

Сегодня главный тренер ФК «Шахтер»(Донецк) Мирча ЛУЧЕСКУ подписал с клубом новый двухгодичный контракт.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Шахтера», 17 апреля в Донецке прошли переговоры президента клуба Рината АХМЕТОВА и М.ЛУЧЕСКУ. В результате ими достигнута договоренность, что самый успешный в истории «Шахтера» тренер остается у «оранжево-черных» еще на два года.

Новый двухгодичный контракт М. ЛУЧЕСКУ вступает в силу с 18 апреля 2009 года, отметили в пресс-службе.