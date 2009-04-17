Ахметов «катапультировался» со стадиона

Президент футбольного клуба «Шахтер» (Донецк) Ринат АХМЕТОВ будет убеждать главного тренера команды Мирчу ЛУЧЕСКУ продлить контракт с клубом.

Об этом Р.АХМЕТОВ сказал журналистам в Марселе 16 апреля после окончания матча финала Кубка УЕФА «Олимпик» - «Шахтер», сообщили УНИАН в пресс-службе клуба. (Матч закончился победой «горняков», в результате чего они вышли в полуфинал турнира – УНИАН).

«Хочу сказать: я хотел бы, чтобы Мирча остался в Донецке и еще поработал с «Шахтером», - сказал президент донецкого клуба.

Он добавил, что 17 апреля намерен обсудить с М.ЛУЧЕСКУ вопрос о продлении контракта. «До этого дня мы не говорили на эту тему: ни я не заводил речь, ни он. У него 16 мая заканчивается контракт, и я намерен провести с ним переговоры. Мне бы хотелось, чтобы он остался в Донецке», - отметил Р.АХМЕТОВ. При этом он добавил, что не знает, «может, у него (М.ЛУЧЕСКУ) даже какой-то предварительный контракт с кем-то и подписан».

Р.АХМЕТОВ подчеркнул, что М.ЛУЧЕСКУ «создавал нынешний «Шахтер» по крупицам, и теперь команда приобрела опыт». «Наша цель - не тренера менять, а вперед двигать команду, которая будет радовать победами и красивой игрой», - указал президент «Шахтера».

Он акцентировал, что «здесь нужно взвешенное решение - то, которое выведет клуб на качественно новый уровень». «Я говорю это не потому, что мы сегодня победили и у меня положительные эмоции. ЛУЧЕСКУ - квалифицированный тренер, и он мотивирован. Он очень сильно хочет добиться больших результатов с «Шахтером». И он заслужил вывести команду на поле нового стадиона ("Донбасс Арена" в Донецке - УНИАН)», - убежден Р.АХМЕТОВ.

Говоря о победе команды в матче с французами, он признался, что на 50-й минуте игры «катапультировался» со стадиона и у него «просто сил нет - оставил здесь, на трассе в Марселе».

Р.АХМЕТОВ поздравил болельщиков «Шахтера» и киевского «Динамо», президента киевского клуба Игоря СУРКИСА с выходом украинских команд в полуфинал Кубка УЕФА.

«Очень хорошо, что украинский футбол на высоте: две команды в полуфинале, у обеих команд был непростой путь, и обе его преодолели», - отметил президент «Шахтера».

Прогнозируя, как «Шахтер» и «Динамо» сыграют в полуфинале Кубка УЕФА, Р.АХМЕТОВ заверил: «В любом случае будет интересно».

На вопрос, не притупится ли острота матчей двух лучших команд Украины оттого, что они разыграют полуфинал Кубка УЕФА, президент «Шахтера» ответил: «Лучше пусть полуфинал будет украинским, чем в нем не было бы даже запаха украинского».