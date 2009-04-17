Британец Хэй объявил войну обоим братьям Кличко

Британец Девид Хэй продолжает раздувать огонь вокруг боя с украинцем Владимиром Кличко. На этот раз дерзкий боксер объявил войну обоим братьям Кличко, передает ICTV

Девид Хэй, чемпион мира в первом тяжелом весе: "Я объявляю войну братьям Кличко. Я превращу рисунок у себя на футболке в реальность. Первым ляжет Владимир. Я избавлю мировой бокс от этих Кличко. Имя нового чемпиона мира - Девид Хэй".

Не сомневались, как известно, и другие: Рей Остин, Крис Берд, Самуэль Питер. Чем это завершилось для них всем известно. Впрочем, такой наглости себе не позволял ни один, а потому за оскорбление Хэю придется расплачиваться собственной челюстью.

Владимир Кличко, чемпион мира в сверхтяжелом весе: "Я научу Хэя хорошим манерам. Он узнает, где раки зимуют. Он ответит за свои поступки и длинный язык. Я обязательно его нокаутирую, но не сразу, немного растяну удовольствие".

Бой Кличко - Хэй состоится 20 июня в немецком городе Гельзенкирхен на стадионе "Фелтинс Арена", который принадлежит футбольному клубу "Шальке 04".